M jak miłość, odcinek 1838: Justyna ucieknie do egzotycznego raju. Kasia już nigdy nie zobaczy siostry i jej córki?

W 1838. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia będzie pod wrażeniem „przemiany” Justyny

W 1838. odcinku serialu „M jak miłość” naiwna i prostolinijna Kasia wpadnie do Justyny. Dumna z tego, że siostra znalazła pracę zdalną, będzie chciała dowiedzieć się czegoś więcej. Będzie więc mowa o przyszłości, ale i o przeszłości – cioci Milenie (Ewa Kania), której nie dane było cieszyć się miłością i macierzyństwem. Jeden temat nie zostanie omówiony – odsiedzenia przez Justynę wyroku w więzieniu. Młodsza siostra Kasi będzie go wyraźnie unikać. Po jakimś czasie zjawi się także Krzysiek. Zakochany w Justynie mężczyzna będzie potakiwał Kasi i obieca jej, że dopilnuje, by ukochana nie zapomniała o kontakcie z przedstawicielami prawa.

W 1838. odcinku serialu „M jak miłość” Justyna i Krzysiek będą przygotowywać ucieczkę na Dominikanę

W 1838. odcinku serialu „M jak miłość” ten wieczór będzie w istocie kpiną z rodzinnego spotkania, bo tylko jedna ze stron będzie szczera. Druga będzie udawać i kłamać. Justyna i Krzysiek będą bowiem już niemal zupełnie gotowi do ucieczki za granicę. Ich wybór padł na Dominikanę, która nie ma podpisanej z Polską umowy o ekstradycję przestępców, choć na wyraźny wniosek naszego kraju może do niej dojść w świetle prawa tej wyspy. Czy młoda para z dzieckiem o tym wie? Czy tym dzieckiem – Krysią – w ogóle się przejmuje? Czy Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), który jest detektywem, zaobserwuje coś dziwnego w ich zachowaniu i ich powstrzyma, czy siostra Kasi zniknie na zawsze z serialu „M jak miłość”?

„M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 07.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2