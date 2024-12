M jak miłość, odcinek 1836: Magda zmierzy się z Julią. Z ust ukochanej Dimy padną bezczelne słowa - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1837: Natalka zniszczy małżeństwo Karskich? To ona wprowadzi do ich życia byłego kochanka Kasi

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Przyjazd Julii z Dimą do siedliska w 1836 odcinku "M jak miłość" będzie dla Magdy i Andrzeja sporym wyzwaniem! Bo przed Nadią będą musieli ukryć jak bardzo nienawidzą nowej dziewczyny jej ojca. Napięcie między całą czwórką bohaterów sięgnie zenitu, gdy Andrzej spróbuje wybić Dimie z głowy romans z Julią, ujawniając przy tym, co w przeszłości łączyło go z Malicką.

Dima w 1836 odcinku "M jak miłość" nie zakończy romansu z Julią

Ale zakochany Ukrainiec w 1836 odcinku "M jak miłość" od razu zaprotestuje. Ostrym tonem zakomunikuje Budzyńskiemu, że Julia powiedziała mu całą prawdę o nocy, którą spędzili razem, ciąży i utracie dziecka. Tyle tylko że Andrzej nie do końca uwierzy w to, że wersja przedstawioną przez Malicką. A później będzie już tylko gorzej...

Andrzej powie Magdzie o Dimie i Julii w 1836 odcinku "M jak miłość"

Bo Budzyński w 1836 odcinku "M jak miłość" będzie musiał powiedzieć Magdzie, że Dima jest z Julią, słusznie podejrzewając, jaka będzie jej reakcja. Najpierw Magda zapyta o jaką Julię chodzi, a potem wpadnie w szał, że była kochanka Andrzeja zniszczy ich rodzinę i zabierze jej Nadię!

Dima i Julia zabiorą Magdzie i Andrzejowi córkę w 1836 odcinku "M jak miłość"

Podejrzenia Magdy co do zamiarów Julii potwierdzą się, gdy w 1836 odcinku "M jak miłość" razem z Dimą przyjedzie do siedliska po Nadię. Ukrainiec zaplanuje wakacje nad morzem z córką i nową ukochaną. Oczywiście będzie miał do tego pełne prawo, nie będzie musiał pytać Budzyńskich o zgodę, bo Nadia jest jego dzieckiem.

Na widok Julii w 1836 odcinku "M jak miłość" Magda aż zblednie. Powita ją lodowatym spojrzeniem, dając tym samym do zrozumienia, że nie jest tu mile widzianym gościem. Spanikowana Julia dostrzeże strach w oczach Budzyńskiej, więc od razu przejdzie do rzeczy.

Bezczelna obietnica Julii wobec Magdy w 1836 odcinku "M jak miłość"

- Lato nad Bałtykiem to zawsze spore ryzyko, ale jeszcze przez tydzień nie będzie lało, ma być pięknie... - zacznie Julia, którą cytuje światseriali.interia.pl. - Tak, wiem - Magda od razu jej przerwie, bo nie będzie chciała dłużej słuchać rywalki. - Ja chcę, żebyś wiedziała... Obiecuję ci, że będę dobrze opiekować się Nadią... Nad wodą nawet na chwilę nie spuszczę jej z oka - zapewni Budzyńską nową ukochana Dimy w 1836 odcinku "M jak miłość".

Obietnica Julii w 1836 odcinku "M jak miłość" zabrzmi w uszach Magdy wyjątkowo bezczelnie! Jakby była kochanka Andrzeja rościła sobie prawo do córki Dimy, którą Magda pokochała jak własne dziecko. Po wyjeździe "zakochanych" i Nadii wystraszona Magda zwierzy się Andrzejowi z najgorszych przeczuć.

- Co teraz będzie? Jak ta sytuacja się ułoży? A jeśli się nie ułoży? Mam złe przeczucia, bardzo złe... - wyzna Magda.

Julia w 1836 odcinku "M jak miłość" będzie chciała odegrać się na Budzyńskich?

Czy naprawdę Julia wykorzystując Nadię i Dimę w 1836 odcinku "M jak miłość" będzie chciała jeszcze raz odegrać się na Magdzie i Andrzeju, że straciła dziecko Budzyńskiego? Czas pokaże, ale po niej można się spodziewać wszystkiego.

- Julia absolutnie czuje ten strach Magdy o Nadię i że znowu wkroczyła Magdzie w życie z butami. Ona to wie... Stara się jakoś tak to zrobić, żeby to było najmniej bolesne, bo ma świadomość, że będzie jednak kobietą u boku taty dziewczynki... - broniła swojej bohaterki Marta Chodorowska w "Kulisach serialu M jak miłość".