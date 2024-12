M jak miłość, odcinek 1836: Złe przeczucia Magdy po bolesnym pożegnaniu z Nadią. Odda córkę Dimie i wtedy dojdzie do tragedii - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Magda i Andrzej w 1836 odcinku "M jak miłość" przekażą Nadię pod opiekę Dimy i Julii Malickiej! O ile Budzyńskich nie zdziwi fakt, że Ukrainiec będzie chciał zabrać córkę na wakacje nad morze, to zupełnie nie zaakceptują u jego boku kobiety, która omal zniszczyła ich małżeństwo. Julia, która była kochanką Andrzeja na jedną noc, spodziewała się jego dziecka, teraz zajmie miejsce u boku Dimy, który przy niej będzie leczył serce złamane przez Magdę. Jeszcze nie tak dawno był zakochany w Budzyńskiej, a teraz świata nie będzie widział poza Julią.

Tak Magda w 1836 odcinku "M jak miłość" zareaguje na romans Dimy z Julią

Na wieść o romansie Dimy z Julią w 1836 odcinku "M jak miłość" Magda wpadnie w szał. Będzie zazdrosna o ojca Nadii? Nic z tych rzeczy! Zacznie się jednak bać, że Julia odbierze jej Nadię, zniszczy ich rodzinne szczęście. Ale nie będzie miała stawać na drodze Dimie i jego nowej wybrance.

Dima zabierze córkę od Magdy i Andrzeja w 1836 odcinku "M jak miłość"

Dlatego kiedy w 1836 odcinku "M jak miłość" Dima razem z Julią przyjedzie do siedliska, by zabrać Nadię na wakacje, Magda odda mu córkę. Mimo bólu rozdzierającego jej serce. Co nie umknie uwadze Malickiej, która będzie robiła dobrą minę do złej gry.

M jak miłość. Julia znów zniszczy rodzinę Magdy i Andrzeja! Razem z Dimą zabierze im Nadię

- Julia absolutnie czuje ten strach Magdy o Nadię i że znowu wkroczyła Magdzie w życie z butami. Ona to wie... Stara się jakoś tak to zrobić, żeby to było najmniej bolesne, bo ma świadomość, że będzie jednak kobietą u boku taty dziewczynki... - broniła swojej bohaterki Marta Chodorowska w "Kulisach serialu M jak miłość".

Złe przeczucia Magdy w 1836 odcinku "M jak miłość" po wyjeździe Dimy z Nadią i Julią z siedliska

Po wyjeździe Dimy z Nadią i Julią w 1836 odcinku "M jak miłość" Magda zupełnie się załamie. I na nic się zdadzą słowa "pocieszenia" Andrzeja, że teraz będą rodziną. - Mam złe przeczucia... - wyzna mężowi Budzyński, której głos wewnętrzny podpowie, że dojdzie do jakieś tragedii.

Dima, Nadia i Julia będą mieli wypadek w "M jak miłość"

Przewidywania Magdy potwierdzą się wkrótce po emisji 1836 odcinku "M jak miłość". W drodze nad morze Julia i Dima z Nadią będą mieli wypadek! Trafią do szpitala, ale w najgorszym stanie będzie Malicka.

Na początku października na planie "M jak miłość" mocno poturbowana Marta Chodorowska pokazała kulisy scen w szpitalu. Żartowała wtedy, że to Magda pobije Julię i przez nią Malicka będzie wymagała pomocy lekarzy.