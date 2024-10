M jak miłość. Magda pobije Julię?! Była kochanka Andrzeja wyląduje w szpitalu - ZDJĘCIA, WIDEO

Przerażający wypadek Julii w nowych odcinkach "M jak miłość"!

W nowych odcinkach "M jak miłość" Julia znów wyląduje w szpitalu! Marta Chodorowska pokazała na swojej relacji na Instagramie, że poturbowana Malicka skończy z rozbitą głową i będzie potrzebować pomocy. Na szczęście, była kochanka Andrzeja nie zostanie sama, gdyż będzie mogła liczyć na pomoc kolejnego mężczyzny, który będzie szalenie bliski sercu Magdy, gdyż to właśnie ona będzie wychowywała jego córkę Nadię (Mira Fareniuk). A mowa tu oczywiście o Dimie (Michaił Pszeniczny), który choć po podglądaniu ukochanej Budzyńskiej zostanie wyrzucony przez jej męża z siedliska, to jednak w 1820 odcinku "M jak miłość" Ukrainiec już wróci, a przy okazji pozna Julię, do której równie szybko się zbliży!

Magda załatwi byłą kochankę Andrzeja w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

I czy to sprawi, że to Magda będzie inna wypadku Julii w kolejnych odcinkach "M jak miłość"? Czy Budzyńska już nie wytrzyma tego, że Malicka wzięła się za jej kolejnego mężczyznę i postanowi się na niej zemścić za wszystkie krzywdy, jakie przez nią doświadczyła? Anna Mucha zamieściła na swojej relacji na Instagramie wideo z planu, na którym otwarcie przyznała się do ataku na byłą kochankę Andrzeja. Ale oczywiście z uśmiechem, gdyż w następnych odcinkach "M jak miłość", to oczywiście nie Budzyńska będzie temu winna!

- A ja słuchajcie jestem na planie i zobaczcie, kogo spotkałam. Ale ona tak wygląda po spotkaniu ze mną - chwali się serialowa Magda, po czym dotyka rany Juli i pyta - Tu cię boli?

- No i właśnie tak. Nikt ci nie uwierzy, że jesteś dobrą osobą - przestrzega ją Malicka.

- No dobrze, kogo wolicie? - śmieje się Budzyńska, mając doskonale w pamięci to, co nawywijała Malicka.

Dima i Nadia zaopiekują się Malicką w następnych odcinkach "M jak miłość"!

Póki co jeszcze nie wiadomo, w jakich okolicznościach Julia wyląduje w szpitalu w następnych odcinkach "M jak miłość", ale pewnym jest jedno. A mianowicie, że nie będzie w nim sama! A to dlatego, że u jej boku wciąż będzie Dima, który w najbliższym czasie mocno się do niej zbliży, podobnie jak Rotkiewicz (Aleksandar Milicević). Tyle tylko, że Marek wciąż będzie nosił w sercu żałobie po tragicznej śmierci żony i córeczki i być może nie będzie chciał tak szybko wiązać się z inną kobietą. W przeciwieństwie do Ukraińca, który już po śmierci żony zakochał się w żonie Andrzeja, a teraz w nowych odcinkach "M jak miłość" zapała sympatią i do jego byłej kochanki! I to on będzie z nią w szpitalu i to nie tylko dlatego, że będzie przecież lekarzem, ale także i jej mężczyzną, o czym świadczy także obecność Nadii! Szczególnie, że i ona zdobędzie jego serce tym, że uratuje jego córkę!

- Puknęłam się w głowę i potrzebuję ortopedy - mówi Julia na ich wspólnym nagraniu z planu.