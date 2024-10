M jak miłość, odcinek 1817: Zaginięcie Nadii! Andrzej nie dopilnuje córki Dimy - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1817 odcinku "M jak miłość" Andrzej wpadnie na pomysł, aby zasadzić w siedlisku nowe sadzonki sosen. Oczywiście, jego pomysł od razu spodoba się zarówno Nadii, jak i Magdzie. Tym bardziej, że tego dnia i tak będą mieli przyjść do nich Jagoda (Katarzyna Kołeczek) z Tadeuszem (Bartłomiej Nowosielski). Ale w 1817 odcinku "M jak miłość" Budzyńscy nie pojadą do leśniczego w komplecie, gdyż Magda będzie musiała odespać wieczorną rozmowę z Rotkiewiczem (Aleksandar Milicević), dlatego wyśle tam samego Andrzeja i Nadię, ale to niestety nie skończy się dobrze. A co gorsze, Budzyńska będzie miała w tym swój udział!

Nadia zgubi się w lesie w 1817 odcinku "M jak miłość"!

W 1817 odcinku "M jak miłość" Budzyński i Nadia już zdążą zakupić sadzonki, gdy z mężem skontaktuje się Magda. Oczywiście, prawnik od razu odbierze telefon i zacznie rozmawiać z żoną na temat przyjazdu Julii (Marta Chodorowska), którą jej niedawna rywalka postanowi zaprosić do siedliska, aby ta zaopiekowała się Markiem. Tyle tylko, że Budzyński tak skupi się na tej konwersacji, że zupełnie zapomni o Ukraince, która nagle zniknie mu z oczu! 1817 odcinku "M jak miłość" Nadia wejdzie w głąb lasu i się zgubi, a Andrzejowi już nie uda się jej odnaleźć, gdyż w tym czasie córka Dimy zdąży się wystarczająco oddalić.

- Nadia! - zacznie krzyczeć za nią Andrzej, ale nie usłyszy żadnej odpowiedzi.

- Wujku! - odpłaci się Ukrainka, ale niestety także bez odzewu.

Julia odnajdzie zagubioną Nadię w 1817 odcinku "M jak miłość"!

W tym samym czasie w 1817 odcinku "M jak miłość" w drodze do siedliska będzie już zaproszona Julia. Malicka zauważy błąkającą się dziewczynkę po lesie i poprosi taksówkarza, aby na chwilę się zatrzymał. Prawniczka natychmiast do niej podjedzie i gdy dowie się, że Ukrainka się zgubiła, to oczywiście postanowi jej pomóc. Tym bardziej, że i ona będzie wybierać się do Budzyńskich!

- Niech się pan zatrzyma tutaj na chwilę - poprosi kierowcę Julia, po czym podejdzie do dziewczynki i zapyta - Hej, jesteś tu sama? Zgubiłaś się?

- Tak! - potwierdzi Nadia.

Ale w 1817 odcinku "M jak miłość" Budzyńscy jeszcze nie będą tego świadomi, a Andrzejowi przyjdzie o wszystkim powiedzieć żonie. Oczywiście, Magda mocno się zdenerwuje i już będzie gotowa zgłosić zaginięcie Nadii na policji, ale właśnie w tym momencie córka Dimy się odnajdzie, gdyż do siedliska przywiezie ją Julia, za co żona Andrzeja będzie jej ogromnie wdzięczna.

- Jak to cały czas jej nie znalazłeś? No to nie ma na co czekać. Trzeba policję wzywać! Przecież... - zdenerwuje się Magda, po czym sama sobie przerwie - Czekaj, Nadia! Jest! Przyszła! Przyjeżdżaj!

- Kotek! Tak się o ciebie martwiłam. Co się dzieje? Wszystko w porządku? Co się stało? - obsypie pytaniami Nadię.

- Poszłam dalej, bo zobaczyłam jeszcze sadzonki i jakoś tak się zgubiłam - wyjaśni Ukrainka.

- Boże kochany, tak się martwiłam. Wujek tak się martwił. Jak znalazłaś się w domu? Jak w ogóle znalazłaś drogę? - zainteresuje się Budzyńska.

- Ta pani mnie znalazła - przyzna córka Dimy, wskazując na Julię.

- Cześć - przywita się Malicka, a w odpowiedzi usłyszy tylko szczere - Dziękuję!