M jak miłość, odcinek 1817: Wspaniały gest Magdy wobec Julii. Wybaczy byłej kochance Andrzeja to, co jej zrobiła - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Siedlisko Magdy w 1817 odcinku "M jak miłość" stanie się miejscem wybaczenia i pojednania z największą rywalką, która zniszczyła szczęście Budzyńskich, która chciała rozdzielić kochające się małżeństwo! Julia Malicka przyjedzie do Grabiny na specjalne zaproszenie Magdy, która przyjmie ją w swoim pensjonacie niemal jak członka rodziny. Będzie ku temu istotny powód.

Magda w 1817 odcinku "M jak miłość" dowie się od Rotkiewicza, co go łączy z Julią Malicką

Najpierw w 1817 odcinku "M jak miłość" Marek Rotkiewicz (Aleksandar Milicević), kolega Andrzeja jeszcze z czasów studiów, zjawi się nagle u Magdy, by z nią szczerze porozmawiać o tym, co go łączy z Julią. Prawnik szczerze wyzna Budzyńskiej, że ostatnio zbliżył się do Julii, choć doskonale wie, co w przeszłości zrobiła Budzyńskim.

Rotkiewicz w 1817 odcinku "M jak miłość" przypomni Magdzie przeszłość, krzywdy wyrządzonej przez Julię, ale jednocześnie zapewni, że teraz Malicka jest zupełnie inną kobietą. Gdyby nie Julia, nie przetrwałby żałoby po śmierci żony Igi (Patrycja Potyralska) i córeczki Zosi, które zginęły w tragicznym wypadku kilka miesięcy temu.

- Wiesz, myślałem, że już się po tym wszystkim nie podniosę. Chciałem skończyć ze sobą, to wydawało mi się jedynym rozwiązaniem. Ale dzięki wam i dzięki Julii przetrwałem najgorsze. Chciałbym, żebyś zrozumiała...

W finale w 1817 odcinku "M jak miłość" Magda da Rotkiewiczowi przyzwolenie na związek z Julią, gotowa na wybaczenie dawnych win. Tyle tylko, że nadal nie obdarzy byłej kochanki Andrzeja pełnym zaufaniem.

- Rozumiem. Z biegiem lat jestem coraz mniej kategoryczna w ocenie ludzi. I wierzę w to, że pod wpływem różnych, życiowych doświadczeń naprawdę można się zmienić. Miałam do Julii wielki żal i nie ufam jej. Ale doceniam to, co dla ciebie zrobiła.

Podłe czyny Julii Malickiej w "M jak miłość"! Nakłoniła Andrzeja do zdrady i chciała Magdzie odebrać męża

Ponad dwa lata temu w "M jak miłość" sprytne gierki Julii, która na konferencji prawników we Wrocławiu, upiła i uwiodła Andrzeja, popchnęły go do zdrady. Gdyby Budzyński nie był wówczas pijany, nigdy nie zdradziłby Magdy. Szybko pożałował nocy spędzonej z Julią, ale nie mógł cofnąć czasu. Małżeństwo Budzyńskich ledwo przetrwało nie tylko zdradę, ale także ciążę Julii, śmierć dziecka tuż przed porodem i oskarżenia Malickiej, że to Magda odebrała jej ukochanego mężczyznę! Że wykorzystała do tego Nadię (Mira Fareniuk).

Magda w 1817 odcinku "M jak miłość" zaprosi Julię do siedliska i przyjmie ją do rodziny

Tego dnia w 1817 odcinku "M jak miłość" Magda zaprosi za to byłą rywalkę do Grabiny i Julia weźmie nawet udział w małej, rodzinnej uroczystości, z Andrzejem, Markiem i Nadią. Wszyscy posadzą drzewka symbolizujące każdego z domowników. Także Dimę (Michaił Pszeniczny), ojca Nadii.

Budzyński wspaniałym gestem Magdy będzie w 1817 odcinku "M jak miłość" poruszony. - Wiesz, że jesteś absolutnie wyjątkowa? Jedyna, niepowtarzalna, cudowna…

- Miałam nadzieję, że dodasz też coś w stylu "super seksowna"…

- Jesteś tak cholernie seksowna, że człowiek w ogóle przy tobie nie może się skupić! I aż mnie to czasem wkurza… - wyzna Budzyński i nie zważając na spojrzenia Julii i Rotkiewicza, zacznie całować Magdę. Na wypadek gdyby Julia znów chciała ich rozdzielić!