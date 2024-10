M jak miłość, odcinek 1817: Bartek obieca umierającej Dorocie, że zostanie z nią do samego końca - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Śmierć Doroty nie nastąpi w 1817 odcinku "M jak miłość", chociaż chora na raka Kawecka będzie stała jedną nogą nad grobem! Po dramatycznych wydarzeniach w szpitalu, gdy osłabiona chorobą Dorota straci przytomność, lekarze zrobią wszystko, by ją uratować. Niestety kolejne badania ukochanej Doroty wykażą, że nowotwór jest już w zaawansowanym stadium, że stan pacjentki pogarsza się z każdą minutą. A do tego Kawecka nadal uparcie będzie odmawiała leczenia, poddania się chemioterapii, która w jej przypadku jest ostatnią szansą na wygranie walki z rakiem.

Były mąż Doroty w 1817 odcinku "M jak miłość" powie Bartkowi o chorobie

W 1817 odcinku "M jak miłość" Bartek dowie się od byłego męża Doroty, Tomasza Kaweckiego (Ziemowit Wasielewski), o tym, że ukochana trafiła do szpitala, że cały czas go okłamywała, bo już kilka miesięcy temu lekarze wykryli u niej raka i nie zostało jej zbyt wiele czasu. Po tej szokującej wiadomości nie zawaha się ani chwili.

Tak Bartek zareaguje na widok chorej Doroty w szpitalu w 1817 odcinku "M jak miłość"

Lisiecki w 1817 odcinku "M jak miłość" od razu pojedzie do umierającej Doroty. To, co zastanie w szpitalu będzie dla niego potężnym ciosem! Z trudem rozpozna ukochaną w takim stanie, ale jak podaje światseriali.interia.pl nie da po sobie poznać, jak bardzo jej choroba nim wstrząsnęła.

Bartek w 1817 odcinku "M jak miłość" będzie miał pretensje do Doroty, że ukryła przed nim chorobę

Pierwsze słowa Bartka do Doroty w 1817 odcinku "M jak miłość" będą pełne goryczy i pretensji, że nie powiedziała mu, że choruje. Nie zdoła pojąć, dlaczego ukochana tak postąpiła. Zapewni jednak Dorotę, że podczas trudnej walki z chorobą cały czas z nią będzie.

- Jak mogłaś odstawić mi taki numer? Po to ludzie są ze sobą, żeby się wspierać... Zobaczysz, będzie dobrze, przejdziemy przez to razem... - Razem? Ty nic nie rozumiesz, Bartek... Nic... - Chcę być z tobą, rozumiesz? - Naprawdę tego chcesz? - Jak możesz w to wątpić? - I będziesz ze mną do samego końca? - Będę. Oczywiście, że będę... Kocham cię... Nawet nie wiesz jak bardzo - wyzna Bartek umierającej Dorocie w 1817 odcinku "M jak miłość".

Czy Dorota z "M jak miłość" pokona raka i wyzdrowieje?

To właśnie miłość Bartka sprawi, że w 1817 odcinku "M jak miłość" Dorota znajdzie w sobie nowe siły, by pokonać raka. Dzięki Bartkowi zgodzi się poddać chemioterapii i leczeniu, które tak długo odwlekała, bo chciała cieszyć się życiem w ukochanym aż do samej śmierci. Teraz jednak Bartek nie pozwoli, by Dorota zmarła i zostawiła go samego! Musi wygrać z nowotworem, bo ma przecież dla kogo żyć! Przed nimi wspólna przyszłość. O tym czy Dorota wyzdrowieje dowiemy się w kolejnych odcinkach "M jak miłość".