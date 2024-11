M jak miłość, odcinek 1836: Dima zabierze Magdzie i Andrzejowi córkę! Wychowa Nadię razem z Julią - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1836 odcinku "M jak miłość" Magda i Andrzej stracą Nadię! Zakochany Dima postanowi odebrać Budzyńskim córkę i stworzyć jej z Julią prawdziwy dom. Zdradzamy, że Ukrainiec nie posłucha ostrzeżeń Budzyńskiego, który za wszelką cenę spróbuje wybić mu z głowy związek z jego byłą kochanką, ale niestety on go nie posłucha! A wszystko przez to, że po śmierci swojej ukochanej żony Oleny, znów zapała naprawdę ogromnym uczuciem do Malickiej i w 1836 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał zamiaru z tego rezygnować nawet ze względu na Budzyńską!

- Julia jest dla Dimy prezentem od losu. Wydaje mu się, że to jest ta dziewczyna, na którą czekał, żeby w końcu po prostu żyć razem z kimś, dla kogoś i być szczęśliwym... Wolność każdego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka. Cała ta sytuacja jest dla Magdy bardzo trudna, ale każdy z nas ma prawo być szczęśliwym - tłumaczy Michaił Pszeniczny w "Kulisach M jak miłość".

Julia znów odbierze Magdzie wszystko w 1836 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że w 1836 odcinku "M jak miłość" Budzyńska nie pogodzi się z tą decyzją. I nic dziwnego, gdyż w jej życie ponownie wkroczy Malicka, która nie dość, że już wcześniej próbowała odebrać jej męża, to teraz jeszcze weźmie się za przybraną córkę, którą ona już zdążyła pokochać jak własną. Dlatego ta cała sytuacja tak mocno ją zaboli...

- Życie pisze różne scenariusze, więc jest dosyć przewrotne. Generalnie sytuacja jest lekko absurdalna, że akurat to Julia jest tym motorem sprawczym całego zamieszania. Są 2 przeciwniczki jedna blondynka, druga brunetka. Między nami iskrzy, między nami się dzieje - mówi Anna Mucha w "Kulisach M jak miłość".

Oczywiście, w 1836 odcinku "M jak miłość" Julia zda sobie z tego sprawę, ale podobnie jak Dima, nie będzie miała zamiaru rezygnować z miłości dla dobra Magdy. I choć Malicka spróbuje to zrobić jak najmniej boleśnie, to niestety jej się to nie uda!

- Julia absolutnie czuje ten strach Magdy o Nadię i że znowu wkroczyła Magdzie w życie z butami. Ona to wie... Stara się jakoś tak to zrobić, żeby to było najmniej bolesne, bo ma świadomość, że będzie kobietą u boku taty dziewczynki, więc to jest takie bardzo trudne... - wyjaśnia Marta Chodorowska w "Kulisach M jak miłość".

- Będę się nią dobrze opiekowała - obieca jej Julia.

Budzyńska nie pogodzi się ze stratą Nadii w 1836 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1836 odcinku "M jak miłość" spełni się najgorszy sen Magdy i straci ona ukochaną Nadię, którą Dima zabierze od niej i Andrzeja wspólnie z Julią. Wówczas serce Budzyńskiej pęknie na tysiąc kawałków, z czego doskonale zda sobie sprawę jej mąż, gdyż tylko on będzie wiedział, ile oddała jej jego żona.

- Cóż, no to teraz będziemy jedną wielką kochającą się rodziną - skwituje Andrzej.

- Pamiętajmy o tym, jak moja postać, ale przede wszystkim Magda, jak bardzo się zaangażowała w wychowywanie, w pomoc Nadii. Sytuacja między Dimą, a Julią spowoduje, że będzie nam odebrany ktoś bliski. To jest sytuacja bolesna i... na pewno nie łatwo się pogodzić z taką myślą - przypominał Krystian Wieczorek w "Kulisach M jak miłość".

- Mam złe przeczucia - powie Magda po ich wyjeździe w 1836 odcinku "M jak miłość". Ale czy jej przeczucia rzeczywiście się spełnią? Tego dowiemy się już niebawem!