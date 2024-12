M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1836: Andrzej zmusi Dimę do rozstania z Julią? Zakochany Ukrainiec nie posłucha Budzyńskiego! - WIDEO, ZDJĘCIA

W 1836 odcinku "M jak miłość" Andrzej (Krystian Wieczorek) postanowi poważnie porozmawiać z Dimą (Michaił Pszeniczny) o jego związku z Julią (Marta Chodorowska). Tym bardziej, że nie będzie on dla niego rozwiązaniem problemu z niespełnioną miłością Ukraińca do jego żony Magdy (Anna Mucha). Wręcz przeciwnie. Wybór jego byłej kochanki wcale nie będzie lepszy! I to właśnie ze względu na Magdę. Dlatego w 1836 odcinku "M jak miłość" Budzyński zdecyduje się zrobić wszystko, aby wybić to ojcu Nadii (Mira Fareniuk) z głowy! Z jakim skutkiem? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w WIDEO i naszej GALERII ZDJĘĆ!