M jak miłość, odcinek 1834: Andrzej nakryje Dimę z Julią! Ich relacja nabierze rozpędu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1834 odcinku "M jak miłość" relacja Julii i Dimy nabierze rozpędu! Do tego stopnia, że Ukrainiec postanowi nawet powiedzieć o ich związku Nadii, gdyż tak jak Malicka poczuje, że w końcu odnalazł bratnią duszę. I nic dziwnego, gdyż nikt nie będzie w stanie zrozumieć go tak dobrze jak ona, gdyż oboje połączy dramatyczna przeszłość, oparta na stracie najbliższej osoby - w przypadku Dimy, tragicznie zmarłej na wojnie żony Oleny, zaś w sytuacji byłej kochanki Andrzeja, ich nienarodzonego dziecka. I to zbliży się do siebie tak mocno, że nawet ostrzeżenia Sylwii nic tutaj nie zmienią! A to dlatego, że jej przyjaciółka już zdąży zakochać się w Ukraińcu i nie będzie miała zamiaru z niego rezygnować nawet w tej skomplikowanej relacji między nim a Budzyńskimi!

Budzyńscy nie będą mieć pojęcia o związku Juli i Dimy do 1834 odcinka "M jak miłość"!

Tym bardziej, że do 1834 odcinka "M jak miłość" Magda (Anna Mucha) i Andrzej nie będą mieć pojęcia, że między Julią a Dimą narodziło się uczucie. Szczególnie, iż zatrzymają się na etapie, gdy Malicka zbliży się do Rotkiewicza (Aleksandar Milicević) i w tym przypadku będą myśleli, że może narodzić się coś więcej. Ale niestety nic bardziej mylnego, gdyż Marek nie zdoła zapomnieć o swojej tragicznie zmarłej żonie, przez co nie będzie w stanie związać się z inną kobietą. W przeciwieństwie do Ukraińca, który po śmierci swojej żony Oleny już zdąży zakochać się w Magdzie, a w 1834 odcinka "M jak miłość" nawet i w Julii!

Widok Malickiej i Ukraińca mocno zaskoczy Andrzeja w 1834 odcinka "M jak miłość"!

Ale już w 1834 odcinka "M jak miłość" ich związek przestanie być tajemnicą, gdy Andrzej przypadkowo nakryje swoją byłą kochankę i niedawnego rywala w walce o serce swojej żony na randce w parku! Budzyńskiego mocno zszokuje widok Julii i Dimy i to tuż po jego wyjściu ze szpitala i przejściu poważnej operacji serca! Czy ich spotkanie w 1834 odcinka "M jak miłość" doprowadzi do kolejnego ataku Andrzeja? A może wręcz przeciwnie, mąż Magdy jednak odetchnie z ulgą, gdy zobaczy, że jego rywal już definitywnie odpuścił sobie jego żonę i skupił się na innej kobiecie? Tyle tylko, że znów na tej, związanej z nim, którą na dodatek "podkradnie" jego najlepszemu przyjacielowi!