M jak miłość, odcinek 1832: Huczna impreza urodzinowa Wernera. Nie obejdzie się bez niespodzianek - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1832 - poniedziałek, 2.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Werner będzie obchodził 50. urodziny! Już w 1832 odcinku "M jak miłość" widzowie będą świadkami przełomowego momentu w życiu prawnika, który zawsze wprowadza do towarzystwa chaos i zamieszanie. Nie da się jednak ukryć, że Adam ma coś w sobie, co ludzie uwielbiają. Na pewno można mu gratulować poczucia humoru, beztroski i szalonych pomysłów. Tego nie umie podrobić nikt inny. Może dlatego przyjaciele licznie zbiorą się w 1832 odcinku "M jak miłość", by złożyć Adamowi serdeczne życzenia. Mimo że czasem niektóry mają do Wernera pretensje o lekkomyślność, w gruncie rzeczy kochają jego szalony styl bycia.

Huczna impreza Adama w 1832 odcinku "M jak miłość"

50. urodziny Adama nie mogą być zwyczajne. Oczywiście pojawią się balony, dekoracje oraz tort. Pani Ola (Ewa Kolasińska) pomoże prawnikowi z przygotowaniem przyjęcia, co zrobi z uśmiechem na twarzy. Dla Sylwii to także ważny dzień w życiu partnera, więc także postara się zrobić mu przyjemność.

Na urodziny Adasia wpadną oczywiście Kamil z Anitą, ale prawdziwą niespodzianką okaże się obecność Andrzeja (Krystian Wieczorek). Budzyński zdąży wyjść ze szpitala po operacji serca, co bliscy przyjmą z ulgą. Magda (Anna Mucha) zadba o męża jak umie, a Werner doceni, że przyjaciel zdołał pofatygować się na jego przyjęcie.

Ważna chwila w życiu Wernera

Pięćdziesiąte urodziny to na pewno ważny moment w życiu każdego człowieka, a Adam poczuje to na własnej skórze. Będzie szczęśliwy, że ma wokół siebie kochających ludzi i miłość życia. Czy warto liczyć, że Adam zmieni się pod wpływem wieku? Na pewno pozostanie sobą, co jeszcze nie raz pokaże.