M jak miłość, odcinek 1832: Rozkwit miłości Julii i Dimy. Skończy z Rotkiewiczem i wybierze ojca Nadii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1832 - poniedziałek, 2.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Fani pogłębiającej się znajomości Julii i Dimy będą na pewno zadowoleni, bo ta dwójka zacznie regularnie się widywać. Mało tego, można mówić o gorących uczuciach i zaspokojeniu uczucia samotności, które obydwoje odczuwają. Już w 1832 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że uczucie między ojcem Nadii (Mira Fareniuk) a prawniczką jest naprawdę silne.

Julia dokona wyboru w 1832 odcinku "M jak miłość". Odrzuci Rotkiewicza

Początkowo wydawało się, że Malicka darzy uczuciem Marka, któremu wraz z Andrzejem pomagała stanąć na nogi po tragicznym wypadku rodziny mężczyzny, w którym zginęła jego żona i dziecko. Potem byli kochankowie bronili Rotkiewicza i udało im się udowodnić jego niewinność. Dzięki nim nie trafił za kraty.

Dzięki szlachetnemu postępowaniu Malickiej, Magda (Anna Mucha) z Andrzejem uwierzyli w jej przemianę. Wydawało się nawet, że prawniczka czuje coś więcej do Marka, zresztą ze wzajemnością. Jak się okaże w 1832 odcinku "M jak miłość" z tego uczucia nic nie wyjdzie. Julia zwierzy się Sylwii (Hanna Turnau), że mężczyzna nie umie zapomnieć o przeszłości, nie pogodził się ze stratą żony i jej zdaniem nie ma szans na zbudowanie relacji z kimś innym. Tym sposobem na dobre odrzuci poturbowanego przez los Rotkiewicza. Da mu przestrzeń i czas, by poukładał swoje sprawy. Ona sama zrozumie także, że kocha innego...

Julia zrozumie, że Dima to miłość jej życia

Chyba nie będzie większego zaskoczenia, kiedy w 1832 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że wybrankiem Malickiej jest przystojny ojciec Nadii. Ukrainiec poznał Julię przypadkiem, ale od razu zaiskrzyło. On także ma za sobą trudną przeszłość, jakiś czas temu stracił żonę. Od tamtej pory podkochuje się w Magdzie, ale wszystko wskazuje na to, iż nadchodzi koniec nieodwzajemnionego uczucia. Dima skupi się na pięknej Julii, z którą spróbują zbudować coś więcej. Czy to piękna miłość na całe życie? To się jeszcze okaże.