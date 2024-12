M jak miłość, odcinek 1835: Lekarz Doroty ostrzeże Bartka, że umrze bez leczenia! Usłyszy brutalną prawdę o zniknięciu żony - ZDJĘCIA

- Pacjentka nie stawiła się w szpitalu na radioterapię... Próbowaliśmy się z nią skontaktować. Bezskutecznie, nie odbiera telefonu - przekaże Bartkowi lekarz.

- Tak, tak, ja też próbowałem się z państwem skontaktować, bo właśnie chciałem powiedzieć, że leczenie trochę się przesunie, bo żona wyjechała i... - wyjaśni Lisiecki.

- Byłem na urlopie, ale przekazano mi pańską wiadomość. Czy zdaje pan sobie sprawę jaka to wielka nieodpowiedzialność przerwanie takiego leczenia? Wie pan, co to znaczy? Przecież to samobójstwo! Dziwię się, jak pan mógł na to pozwolić i spać spokojnie! - zaatakuje męża umierającej Doroty w 1835 odcinku "M jak miłość".