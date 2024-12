Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3104: Lea nie zrozumie, kim jest dla niej Czarek. Cezary jej nie wytłumaczy ze wstydu?

W 3104. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary (Marcel Opaliński) postanowi opowiedzieć Lei (Lena Sobota) o Czarku (Tadeusz Łaczkowski). Niestety, dziewczynka nie będzie potrafiła pojąć, że to jej brat, bo przecież nie urodziła go jej mama (Maria Dejmek). Rawicz polegnie próbując jej wytłumaczyć zawiłości rodziny patchworkowej. Odłoży to na później, gdy dziecko podrośnie.