Barwy szczęścia, odcinek 3107: Kasia spędzi życie w więzieniu przez Mariusza? Karpiuk nie potwierdzi jej słów na policji! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3107 - środa, 15.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3107 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mariusz zdecyduje się na krok, który odmieni wszystko. Zgłosi się na komisariat, by wyznać, że to on jest odpowiedzialny za śmierć Szymańskiego (Jacek Grondowy). Na pierwszy rzut oka jego słowa powinny oczyścić Kasię z zarzutów, jednak sprawy przybiorą zupełnie inny obrót…

Jak podaje światseriali.interia.pl Mariusz, zamiast potwierdzić wersję wydarzeń Kasi, w 3107 odcinku serialu "Barwy szczęścia" podważy jej zeznania, co sprawi, że śledczy zaczną podejrzewać ich zmowę. Jego przesłuchanie tylko skomplikuje sytuację, a Kasia zostanie w areszcie bez nadziei na szybkie wyjście.

Zeznania Mariusza skomplikują wszystko w 3107 odcinku "Barwy szczęścia". Natalia nie zdoła pomóc Kasi

Łukasz w 3107 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zrobi wszystko, by pomóc swojej żonie. Opieka nad synem Ksawerym (Bartosz Gruchot), praca i walka o wolność Kasi pochłoną go całkowicie. Wsparcia udzieli mu Celina (Orina Krajewska), która pomoże mu w codziennych obowiązkach, ale Sadowski będzie czuł, że sytuacja go przerasta. Łukasz zacznie podejmować desperackie decyzje, by uwolnić Kasię i zgłosi się po pomoc do Natalii (Maria Dejmek). Zdolna prawniczka nie będzie jednak w stanie pomóc, ponieważ zeznania Mariusza tylko niepotrzebnie skomplikują sytuację Kasi.

mimo starań Natalii w 3107 odcinku serialu "Barwy szczęścia", sąd odrzuci wniosek o zwolnienie Sadowskiej za kaucją, tłumacząc decyzję obawą przed mataczeniem. Kasia, dowiadując się o tym, będzie załamana. Dla Natalii to będzie prawdziwe wyzwanie zawodowe, ale wszystkie jej argumenty zostaną odrzucone, zwłaszcza po zeznaniach Mariusza, które jeszcze bardziej pogrążą jej klientkę…

Mariusz i Kasia trafią do więzienia w serialu "Barwy szczęścia"

W 3107 odcinku serialu "Barwy szczęścia" sytuacja zarówno Kasi, jak i Mariusza osiągnie punkt krytyczny. Po zaskakujących zeznaniach Karpiuka, który przyzna się do winy za śmierć sąsiada, oboje zostaną zatrzymani przez policję. Kasia, zamiast liczyć na uwolnienie, będzie musiała zmierzyć się z brutalną rzeczywistością życia za kratami, a Mariusz, próbując ratować sytuację, sam wplącze się w jeszcze większe kłopoty. Czy Natalia znajdzie sposób, by oczyścić ich z zarzutów? Przekonamy się wkrótce.