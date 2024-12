M jak miłość, odcinek 1834: Tak Paweł dowie się o zdradzie Franki z Piotrkiem! Zobaczy zdjęcia z wesela i wszystko się wyda - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1834 odcinku "M jak miłość" Paweł wreszcie dowie się o zdradzie Franki z Piotrkiem! Ale oczywiście nie od niewiernych małżonków, którzy zawarli pakt i zdecydowali się zapomnieć o sprawie. I choć Zduński przyznał się do wszystkiego przed Kingą (Katarzyna Cichopek), to jednak nie miał miał odwagi powiedzieć o tym bratu. Podobnie z resztą jak góralka, która postanowiła mu o niczym nie wspominać, co w 1834 odcinku "M jak miłość" się na niej ziści. A to dlatego, że Paweł sam domyśli się prawdy, gdy Haneczka prześle France zdjęcia z wesela i poprawin jej i Jędrzeja!

Paweł zobaczy romantyczne zdjęcia Franki i Piotrka w 1834 odcinku "M jak miłość"!

W 1834 odcinku "M jak miłość" szczęśliwy Zduński zacznie przeglądać zdjęcia z wesela, dzięki czemu szybko wróci wspomnieniami do tego, co działo się w Bukownie Tatrzańskiej. Jednak w pewnym momencie mina mu zrzednie, gdy zobaczy romantyczne ujęcia swojej żony z Piotrkiem, z którym Franka przebalowała pół nocy! Wówczas jej mąż przypomni sobie o pożyczonym bracie krawacie Jaśka (Stanisław Dusza) który odnalazł przy jej łóżku tuż po weselu i szybko połączy fakty! I w ten sposób w 1834 odcinku "M jak miłość" Paweł domyśli się, że doszło do zdrady!

Zdradzony Zduński zdystansuje się od żony i brata w 1834 odcinku "M jak miłość"!

W 1834 odcinku "M jak miłość" zdradzony Paweł momentalnie zdystansuje się od żony i brata. Zduński przestanie odzywać się do Franki, a także odrzuci zaproszenie Piotrka na wspólną imprezę na Deszczowej. Bliźniak zacznie zadręczać się myślami, które tylko spotęguje jeden z klientów, gdy powie mu o schadzce jego żony z bratem. Wówczas w 1834 odcinku "M jak miłość" Paweł już nie będzie miał żadnych wątpliwości, że doszło do zdrady! Zduński wpadnie w taki obłęd, że aż o mało nie zginie, gdy zajęty myślami o France i Piotrku, wejdzie pod koła rozpędzonego samochodu! Na szczęście, do tragedii nie dojdzie, gdyż kierowca zdąży wyhamować, ale na tym dobre wiadomości się skończą, bo Paweł zupełnie nie poradzi sobie ze zdradą żony!