M jak miłość, odcinek 1834: Paweł bliski śmierci! Po zdradzie Franki wejdzie pod koła rozpędzonego samochodu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1834 odcinku "M jak miłość" w życiu Pawła rozegra się prawdziwy dramat! Zduński najpierw zacznie domyślać się zdrady Franki z Piotrkiem, gdy zobaczy ich wspólne zdjęcia z wesela Haneczki (Elżbieta Firek) i Jędrzeja (Piotr Majerczyk), które podeśle jego żonie góralka. I wówczas Zduński już zdystansuje się od swojej ukochanej i brata, ale najgorsze wydarzy się dopiero potem, gdy jeden z klientów w 1834 odcinku "M jak miłość" doniesie mu o schadzce Franki i Piotrka! Wtedy Paweł tylko utwierdzi się w swoich podejrzeniach i pójdzie na spacer, aby nieco przewietrzyć głowę. Ale niestety dojdzie do tragedii...

Paweł zostanie potrącony przez samochód w 1834 odcinku "M jak miłość"?

W 1834 odcinku "M jak miłość" w głowie Zduńskiego zaczną pisać się najczarniejsze scenariusze. Paweł zacznie sobie przypominać obrazki z góralskiego wesela, które Franka w większości spędziła z jego bratem i poprawin, gdy już bawiła się już wyłącznie w jego ramionach. Aż w końcu nie wytrzyma i w pewnym momencie w 1834 odcinku "M jak miłość" wtargnie na jezdnię jak poparzony, nie upewniając się, czy nic nie jedzie! I w ten sposób Zduński wejdzie wprost pod koła rozpędzonego samochodu i znajdzie się przed jego maską! Na szczęście, kierowca w ostatniej chwili go zauważy i zahamuje, przez co nie dojdzie do najgorszego, ale atmosfera i tak zrobi się gorąca!

- Jak leziesz człowieku?! Życie ci niemiłe?! - wybuchnie kierowca.

To będzie początek koszmaru Zduńskiego w 1834 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1834 odcinku "M jak miłość" Paweł przeprosi kierowcę za swoje zachowanie, gdyż mężczyzna będzie tak wzburzony, że Zduński zacznie obawiać się, że mogłoby dojść do rękoczynów! Mąż Franki zejdzie z jezdni, a kierowca wróci z powrotem do samochodu i odjedzie. Na szczęście, w 1834 odcinku "M jak miłość" Paweł wyjdzie z tego zdarzenia obronną ręką, ale to wcale nie zakończy jego problemów. A wręcz przeciwnie tylko je pogłębi, gdyż Zduński wpadnie już w obłęd, przez co zacznie stanowić jeszcze większe niebezpieczeństwo!