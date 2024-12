M jak miłość, odcinek 1834: Franka i Piotrek na randce. Paweł dostanie donos na żonę i brata - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Franka i Piotrek w 1834 odcinku "M jak miłość" pójdą na randkę w tajemnicy przed Pawłem? Z pozoru tak to będzie wyglądało, ale żadne z nich nie będzie miało sobie nic do zarzucenia. Niestety zazdrość Pawła o Frankę rozbudzą wspomnienia zdrady na góralskim weselu. O ile oczywiście za zdradę można uznać pocałunek po pijaku i fakt, że uraczona mocnymi trunkami Franka pomyliła Piotrka z Pawłem i zaczęła całować szwagra podczas zabawy.

Tak wyglądała zdrada Franki i Piotrka w 1828 odcinku "M jak miłość"

Przypomnijmy, że w 1828 odcinku "M jak miłość" oboje byli tak pijani, że nie pamiętali, jak się skończyła ta noc, ale na szczęście nie wylądowali razem w łóżku. Żona stryja Franki, Hanusia (Elżbieta Firek) zapobiegła fatalnym skutkom pomyłki Zduńskich. I chociaż od tego tych wydarzeń minie już kilka tygodni, to Paweł nadal będzie rozpamiętywał, co zaszło między Franką i Piotrkiem.

Czułe Franki i Piotrka z wesela w 1834 odcinku "M jak miłość" wzbudzą zazdrość Pawła

Nie bez powodu, bo w 1834 odcinku "M jak miłość" dostanie od Haneczki zdjęcia z wesela, na których zobaczy żonę w czułych objęciach ze swoim bratem. Faktycznie podczas pozowania ze szwagrem Franka trochę się zapędzi i wyjdą z tego bardzo czułe ujęcia, jakby byli zakochani.

Nic dziwnego, że w 1834 odcinku "M jak miłość" Paweł zacznie być wręcz chorobliwie zazdrosny o żonę. Dojdzie nawet do tego, że przestanie jej ufać, doszukując się kłamstwa nawet w tym dlaczego nie będzie chciała wyrwać się z nim z "Bistro Nasz Zielony Sad" na obiad na mieście.

Franka w 1834 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się Pawłowi do randki z Piotrkiem

Franka w 1834 odcinku "M jak miłość" nie wspomni o tym, że była już na hot-dogach z Piotrkiem, bo właśnie wtedy będzie szykowała ze szwagrem niespodziankę urodzinową dla męża.

- Byliśmy tutaj z Pawłem na jednej z naszych pierwszych randek! Mają najlepsze wegańskie hot-dogi w mieście. Chociaż Paweł do tej pory krzywi się na samo wspomnienie...

- Mój braciszek się nie zna i tyle!

- Dobra, co robimy z tymi imieninami. Zaraz muszę wracać do bistro...

- Właśnie. Z tej naszej burzy mózgów najlepszym pomysłem jest mecz koszykówki - Piotrek w 1834 odcinku "M jak miłość" pomoże bratowej zorganizować bilety na mecz i zadba o to, by Paweł na długo zapamiętał prezent od żony.

W 1834 odcinku "M jak miłość" Paweł dostanie donos na Frankę i Piotrka

Pechowo dla Franki i Piotrka w 1834 odcinku "M jak miłość" na "randce" wypatrzy ich klient Rowerowni Pawła i od razu doniesie Zduńskiemu, że widział "go" z żoną". Zaskoczony Paweł nie będzie wiedział o czym klient mówi.

- A jak tam hot-dogi smakowały? Ostatnio widziałem pana z pańską żoną tu przy foodtrucku na lanczu. Kłaniałem się, a pan najwyraźniej mnie nie zauważył, więc nie chciałem przeszkadzać...

- A nie, to jakaś pomyłka!

- No to w takim razie mam zwidy. No chyba, że ma pan brata bliźniaka! - zaśmieje się klient, ale w 1834 odcinku "M jak miłość" Pawłowi wcale nie będzie do śmiechu. Wręcz przeciwnie! Zacznie podejrzewać Frankę o najgorsze.

M jak miłość. Franka w ciąży! Pawłowi odbije, że to dziecko Piotrka