M jak miłość, odcinek 1833: Martyna zatrzymana przez policję! Kara będzie surowa – ZDJĘCIA

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna zobaczy Marcina i Kamę trzymających się za ręce

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna, zdecydowana by zostawić Marcina rodzinie, a zwłaszcza dzieciom, nie będzie w stanie oprzeć się zobaczeniu miejsca, w którym mieszka jej ukochany. Zaparkuje przy ul. Sarmackiej, gdzie znajduje się jego blok. Ale tam nieoczekiwanie zobaczy go wychodzącego z Kamą (Michalina Sosna). Oboje będą trzymać się za ręce. Nic nie przygotuje jej na ten widok, który dla zakochanej Wysockiej będzie wstrząsem. Zasłaniając się, by jej przypadkiem nie dostrzegli, szybko odjedzie.

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Martynę zatrzyma policja

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna, wciąż roztrzęsiona po tym, jak zobaczy ukochanego z jego dziewczyną, wejdzie do baru i będzie przez dłuższą chwilę kontemplować zawartość swojego kieliszka, rozkoszować się rubinową barwą wina w jego wnętrzu… Chodzi na spotkania AA, czy teraz wszystko zaprzepaści…?

Kiedy będzie pędzić samochodem do domu, zatrzyma ją patrol drogówki. Funkcjonariusz ostro każe jej dmuchnąć w alkomat. Chwila oczekiwania, i:

- Jest w porządku. Ale przekroczyła pani prędkość o 42 kilometry. To będzie tysiąc złotych mandatu i jedenaście punktów karnych. Czy przyjmuje pani mandat? To proszę przygotować dokumenty.

To będzie dzień małych, osobistych triumfów lekarki. Martyna oprze się trzem pokusom – chęci odwiedzenia Marcina i powrotu do picia. Będzie coś jeszcze...

Martyna powie Marcinowi prosto w oczy, że go nie kocha w 1833. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna nagra i wyśle Marcinowi wiadomość wideo z prośbą, by się z nią nie kontaktował. Ale on w odpowiedzi - gdy nie znajdzie jej w leśniczówce - przyjedzie do szpitala i zażąda, by powtórzyła mu te same słowa prosto w twarz. Wysocka znowu oprze się pokusie, by rzucić się mu na szyję i powiedzieć, że skłamała, że bardzo go kocha. Zamiast tego stwierdzi, że nagrywając wiadomość mówiła prawdę. Będzie ją to wiele kosztowało. Tak wiele, że po jego wyjściu straci przytomność…

„M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 03.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2