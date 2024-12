M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1833: Marcin ucieknie w środku nocy! Nie zniesie dłużej, że Kama go osacza - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1833 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) już dłużej nie zniesie osaczenia przez Kamę (Michalina Sosna), która nie dość, że się do niego wprowadzi, to jeszcze usilnie będzie robić wszystko, aby sobie ją przypomniał. I choć Chodakowski poprosi ją, aby nieco przystopowała, to jednak jego ukochana go nie posłucha i zacznie się mu coraz bardziej narzucać. I to sprawi, że w 1833 odcinku "M jak miłość" detektyw już nie wytrzyma i zdecyduje się uciec od Kamy! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w WIDEO i naszej GALERII ZDJĘĆ!