M jak miłość, odcinek 1837: Marcin odrzuci Kamę dla Izy! Wybierze wyjazd z byłą żoną i dziećmi - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1837 odcinku "M jak miłość" Kama nie ustanie w swoich próbach przypomnienia Marcinowi o niej i ich dawnym życiu. Ukochana Chodakowskiego nie tylko z powrotem wprowadzi się do detektywa, ale także będzie robić wszystko, aby przypomniał sobie o ich miłości.

Była striptizerka zacznie na nowo uwodzić Marcina, ale niewiele tym wskóra, gdyż w jego głowie wciąż będzie Martyna (Magdalena Turczeniewicz). I to sprawi, że Kama już nawet zacznie mu się narzucać, przez co Chodakowski aż poczuje się osaczony przez swoją wcześniejszą partnerkę.

W przeciwieństwie do Izy, która choć w 1837 odcinku "M jak miłość" będzie miała taki sam cel, to to jednak będzie działać zupełnie inaczej!

- Kama i Iza chcą po odnalezieniu Marcina jednej rzeczy, aby wrócił do nich stary Marcin. Żeby był Marcin, który jest opiekuńczym ojcem dla swoich dzieci. Marcin, który jest w związku i kocha Kamę. Dlatego one razem dążą do tego, aby przypomnieć mu to jego stare życie - powiedziała Michalina Sosna w "Kulisach M jak miłość".

Marcin wybierze Izę, a nie Kamę w 1837 odcinku "M jak miłość"!

I to sprawi, że w 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin wybierze jednak Izę, a nie wciąż narzucającą i osaczającą go Kamę! Chodakowski odrzuci kolejny pomysł swojej ukochanej, od której postanowi odpocząć, dlatego propozycja byłej żony niemal spadnie mu z nieba.

- Może spędzilibyśmy czas razem? Poszli na Stare Miasto albo nad Wisłę? - zaproponuje Kama.

- Właśnie w tej samej sprawie dzwoniła do mnie Iza, bo jest na wsi z dzieciakami i bardzo chciała, abym przyjechał - przyzna Marcin.

Oczywiście, w 1837 odcinku "M jak miłość" Kama poczuje się bardzo dotknięta wyborem Marcina, który kolejny raz ją odrzuci. Ale tym razem już nie dla Martyny, ale swojej byłej żony, z którą przecież wcześniej połączy siły i dzieci.

- Taki wspólny wyjazd za miasto może pozwoli na nowo zawiązać te więź i te intymną relację między dzieckiem, a ojcem... Iza bardzo kibicuje Marcinowi i też chce, aby wrócił prawdziwy tato, który je kochał i pamiętał o nich - przyznaje Adriana Kalska w "Kulisach M jak miłość".

Kama zniknie po wyborze Marcina w 1837 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1837 odcinku "M jak miłość" Kama straci już wszelkie nadzieje na to, że uda jej się odzyskać Marcina. Załamana Ślązaczka wróci z powrotem w rodzinne strony do stryja Erwina (Andrzej Dopierała), gdy Marcin zdecyduje się dołączyć do Izy i dzieci na wieś, gdzie z jednej strony dojdzie do tragedii, a z drugiej i przełomu!

Zdradzamy, że w 1837 odcinku "M jak miłość" Szymek zostanie użądlony przez szerszenia, przez co jego życie zostanie zagrożone. I wówczas pod wpływem dramatycznych przeżyć Chodakowski w końcu przypomni sobie o synu! Czy w ślad za tym pójdzie także i reszta rodziny, jak i sama Kama? Tego dowiemy się już niebawem!

