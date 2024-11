M jak miłość, odcinek 1837: Tak Marcin odzyska pamięć! Wypadek Szymka sprawi, że przypomni sobie syna i dawne życie - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1831: Natalka po ślubie Doroty i Bartka wróci do Adama, ale jej serce i tak będzie należeć do Lisieckiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Amnezja Marcina skończy się w 1837 odcinku "M jak miłość"! Tak długo wyczekiwany przez widzów moment, w którym Marcin w pełni odzyska pamięć, wydarzenia z dawnego życia nastąpi w dramatycznych okolicznościach. Scenarzyści serialu zadbali o to, by jeszcze trochę potrzymać wszystkim w napięciu i by chwila, w której Marcin przypomni sobie Szymka dostarczyła wielu wzruszeń.

Tragiczny wypadek na wyjeździe Marcina, Izy i dzieci w 1837 odcinku "M jak miłość"

Nowe "Kulisy serialu M jak miłość" już teraz ujawniły sceny z 1837 odcinka "M jak miłość", który okaże się decydujący o dalszych losach Marcina, dzieci, Izy, a także Kamy. Jedno tragiczne zdarzenie, wypadek Szymka, sprawi, że cierpiący na amnezję Marcin wróci pamięcią do tego, co działo się kilka lat temu, gdy samotnie wychowywał synka, bo jego ukochana Kasia zmarła podczas porodu.

Ale zanim w 1837 odcinku "M jak miłość" do Marcin dotrą wspomnienia z Szymkiem w roli głównej, dojdzie do takiego moment, w którym własny dom stanie się dla niego więzieniem, a mieszkanie z Kamą będzie prawdziwą udręką. Bo zapomniana ukochana Marcina będzie na siłę próbowała przywołać w jego pamięci to, co przeżyli razem.

Marcin w 1837 odcinku "M jak miłość" będzie udawał przed Szymkiem kochającego ojca

Ucieczką od Kamy w 1837 odcinku "M jak miłość" będzie wyjazd z Izą i dziećmi do domku na wsi. Chodakowski przyjmie propozycję byłej żony, by zbliżyć się do Szymka i Mai. Szczególnie do syna, którego coraz bardziej będzie brakowało ojca, który coraz gorzej będzie znosił amnezję taty. Mimo że Szymek jest mądrym, rezolutnym chłopcem, to nie poradzi sobie z tym,że Marcin go nie pamięta.

- Taki wspólny wyjazd za miasto może pozwoli zawiązać tę więź i tę intymną relację między dzieckiem, a ojcem...Iza bardzo Marcinowi kibicuje i też bardzo chce, żeby wrócił prawdziwy tata, który je kochał i pamiętał o nich... - zapowiedziała Adriana Kalska w "Kulisach serialu M jak miłość".

Rodzinny wyjazd w 1837 odcinku "M jak miłość" będzie dla Marcina sporym wyzwaniem. Nie pamiętając dzieci i Izy, będzie udawał przed Szymkiem kochającego tatę. Tyle tylko, że Szymek od razu się zorientuje, że ojciec go oszukuje, że nie jest taki ja dawniej.

- Synek widzi tego swojego tatę, tylko widzi kogoś innego, nieobecnego i tutaj się budzą konflikty między nimi. Bo Marcin bardzo chce, ale Szymek widzi, że to jest udawane, na wyrost, że jego tata taki nigdy nie był. To jest bardzo trudne. Marcin nie umie sobie z tym poradzić. Stara się przyodziać te maski, najlepiej jak potrafi, żeby jak najmniej ranić tego chłopaka małego... - wyjaśnił Mikołaj Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Szymek w 1837 odcinku "M jak miłość" uzna, że Marcin już go nie kocha

Rozgoryczony Szymek w 1837 odcinku "M jak miłość" wykrzyczy Izie coś, czego w głębi serca będzie się bardzo bał.

- To nie jest ten sam tata, co kiedyś... Mam dość tego, że on tylko udaje, bo tak naprawdę mnie już nie kocha!

W 1837 odcinku "M jak miłość" Szymek użądlony przez osę będzie walczył o życie!

I właśnie wtedy w 1837 odcinku "M jak miłość" dojdzie do tragedii. Szymek zostanie użądlony przez osę i wystąpi u niego silna reakcja alergiczna. - Cholera jakaś wielka osa dziabnęła mnie w głowę! - krzyknie do Mai podczas wspólnej zabawy. Na pomoc rannemu Szymkowi od razu ruszy Marcin, który razem z Izą i Mają wsiądzie do samochodu, by zawieść synka do szpitala. Chodakowscy wezmą też karetkę, ale będą się bali, że ratownicy nie dotrą do domku na wsi na czas.

W drodze do szpitala w 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin odzyska pamięć! Przypomni sobie jak zajmował się małym Szymusiem, gdy zostali zupełnie sami, wróci pamięcią do chwil spędzonych z synkiem, z którym zawsze łączyła go wyjątkowa więź.

- Iza mów do niego, żeby nie zasnął!

- Marcin, on ledwo oddycha... Boże!

W 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin pojedzie z nieprzytomnym Szymkiem do szpitala!

A kiedy po drodze w 1837 odcinku "M jak miłość" Chodakowscy zobaczą nadjeżdżającą karetkę, Marcin chwyci nieprzytomnego Szymka na ręce i zaniesie go do ambulansu. Zapowie Izie, że sam pojedzie z Szymkiem do szpitala, a ona niech zostanie z Mają.

- Wiem jak się nim zająć! Przecież zawsze się nim zajmowałem!

Wypadek Szymka przełomem dla Marcina w 1837 odcinku "M jak miłość"

- Właśnie to może będzie przełom! - ogłosił Mikołaj Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość", dając tym samym sygnał, że amnezja Marcina wreszcie się skończy.