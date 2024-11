M jak miłość, odcinek 1831: Natalka ucieknie ze ślubu Bartka i Doroty. Nie zniesie ich szczęścia! - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1831 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Bartka i Doroty w 1831 odcinku "M jak miłość" rozwieje ostatnie złudzenia Natalki. Jeśli oczywiście w głębi serca liczyła na to, że kiedyś zdobędzie serce Lisickiego. Nie zważając na to, że jest byłym mężem jej siostry Uli (Iga Krefft). Dzień ślubu Bartka będzie dla Natalii idealną okazją, by wreszcie powiedzieć głośno, co do niego czuje, odważyć się na wyznanie, że jest w nim zakochana od dawna. Czy Natalka stanie na drodze do szczęścia Bartka i Doroty?

Natalka w 1831 odcinku "M jak miłość" na ślubie Bartka ukryje swoje uczucia

Nic z tych rzeczy! Co więcej, w 1831 odcinku "M jak miłość" nie da po sobie poznać, że kocha pana młodego. Przyjdzie na ślub, jak gdyby nigdy nic i będzie robiła dobrą minę do złej gry. Szczególnie w momencie, gdy zakochani złożą małżeńską przysięgę przed urzędnikiem. Nieszczęśliwie zakochana Natalia będzie mogła liczyć na wsparcie babci Barbary, która najpewniej domyśli się jej uczuć do Bartka.

Natalka w 1831 odcinku "M jak miłość" wysili się na ślubne życzenia dla Bartka i Doroty

A potem w 1831 odcinku "M jak miłość" przyjdzie pora na życzenia dla młodej pary i Natalka będzie musiała stanąć twarzą w twarz z Bartkiem i Dorotą, udając, że cieszy się ich szczęściem i miłością.

M jak miłość. Ślub Doroty i Bartka skończy się tragedią! Odejdzie od męża na zawsze?

- Kochani, życzę wam szczęścia, miłości. Oby żyło wam się jak najlepiej, bo na to zasługujecie... - życzenia Natalki zabrzmią na tyle szczerze, że Dorota ją przytuli i pocałuje w policzek. - Natalka, ale chyba zostaniesz? - zapyta Bartek. - Jestem w pracy, muszę lecieć, przepraszam... - Ale to mój ślub! Zostaniesz chwilę...

W 1831 odcinku "M jak miłość" Bartek zatrzyma Natalkę na ślubie!

W tym momencie Natalka w 1831 odcinku "M jak miłość" będzie chciała uciec jak najdalej, by nie patrzeć dłużej na Bartka i Dorotę, by nie czuć bólu w sercu na widok ukochanego z inną. Ale Lisiecki ją zatrzyma aż do pierwszego toastu za zdrowie młodej pary, szczególnie chorej na raka Doroty.