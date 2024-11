M jak miłość, odcinek 1831: Związek Natalki i Adama nie ma przyszłości! Rzuci jej mocne słowa - ZDJĘCIA

- Sorry, za porę, ale to chyba zguba Hani, znalazłem w samochodzie - Adam poda policjantce maskotkę.

- Tak, dzięki. To jej ulubiona - przyzna Natalka, ale nawet nie zaprosi komendanta do środka.

- To tyle. Przepraszam za najście - uzna Karski, gotowy do wyjścia.

- Wiesz co, czekaj. Miałeś rację... Ja się okłamywałam. Nie umiałam przyznać sama przed sobą, że nadal byłam zakochana w Bartku i że nie jest mi obojętny, ale Bartek i Dorota są razem, tak? Naprawdę z całego serca życzę, żeby Dorocie udało się wygrać z chorobą i żeby byli szczęśliwi, bo na to zasługują - Natalka wyzna, co czuje w 1831 odcinku "M jak miłość", ale Adam też będzie miał coś do powiedzenia.

- Cóż... dziękuję za szczerość i gratuluję odwagi. W końcu dostrzegłaś i przyznałaś się do tego, co naprawdę czujesz. W tej sytuacji ja też będę z tobą szczery. Nie chcę, nie potrafię, nie będę nagrodą pocieszenia... - powie ostre słowa Karski i wyjdzie, zatrzaskując za sobą drzwi. To jasny komunikat, że nie chce dalszej relacji z Mostowiaczką. Jej uczucia do Bartka przekreślą szansę.