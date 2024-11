M jak miłość, odcinek 1829: Marcin wróci do agencji i zacznie węszyć! Zaskoczy Jakuba, który odzyska wspólnika - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1828: Skandaliczny zakład Zduńskich doprowadzi do sensacji na weselu! Przez to Piotrek zbliży się do Franki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin i Jakub w 1829 odcinku "M jak miłość" znów będą razem pracować jako detektywi? Wydaje się, że na razie nie ma na to szans, skoro Chodakowski nadal nie odzyskał pamięci, nie poznaje rodziny i przyjaciół. A przynajmniej tak twierdzi, bo przecież od dłuższego czasu wracają do niego wspomnienia z przeszłości. Widział już w nich Kamę i swoje dzieci, Szymka (Staś Szczypiński) i Maję (Laura Jankowska), ale nikomu się do tego nie przyznał.

Marcin w 1829 odcinku "M jak miłość" wmówi wszystkim, że nic nie pamięta

W 1829 odcinku "M jak miłość" Marcin nadal będzie wmawiał wszystkim, że nic nie pamięta! A lekarze, specjaliści neurolodzy pozostaną bezradni, bo nie znajdą przyczyny amnezji. Stąd przypuszczenie, że amnezja to dla Chodakowskiego pretekst, by zacząć nowe życie z Martyną (Magdalena Turczeniewicz), odciąć się od tego, co było między nim i Kamą.

Powrót Marcina do agencji detektywistycznej w 1829 odcinku "M jak miłość"

By wyrwać się z domu i od matki Aleksandry (Małgorzata Pieczyńska) w 1829 odcinku "M jak miłość" Marcin pojedzie do agencji detektywistycznej, którą prowadził z Jakubem Karskim. Dlaczego właśnie tam? Żeby przyjrzeć się bliżej dokumentom ze śledztw, którymi zajmował się przed porwaniem przez gangstera Roberta (Kamil Drężek), przed utratą pamięci. Czego tam będzie szukał? Jakieś wskazówki...

Na widok Marcin w 1829 odcinku "M jak miłość" Jakub nie będzie krył zaskoczenia. Spojrzy na niego, jakby wrócił dawny Marcin!

- A co ty w ogóle... Jak przyjechałeś? - Poprosiłem moją mamę, żeby mnie przywiozła tutaj.Może tak trochę się rozejrzeć? - Jasne, pewnie! Dobrze cię widzieć! - Czyli to są te wszystkie sprawy, którymi się zajmowaliśmy? - zapyta Marcin, któremu Jakub w 1829 odcinku "M jak miłość" pokaże akta wszystkich śledztw. - No, trochę razem podziałaliśmy, co? A wiesz w ogóle, czego szukasz? - Czegokolwiek... - Nie przejmuj się. Przy którymś coś ci w końcu kliknie w pamięci... Dobrze cię tu znowu widzieć, stary... - zapewni przyjaciela Karski.

Ale nawet w agencji Marcin w 1829 odcinku "M jak miłość" nie znajdzie odpowiedzi na dręczące go pytanie, dlaczego zapomniał o życiu z Kamą, o rodzinie, pracy, przyjaciołach. Skoro żaden uraz mózgu nie przyczynił się do amnezji Marcina, nie ma mowy o blokadzie psychicznej, to czemu nikogo nie rozpoznaje. To zapewne wyjaśni się w kolejnych odcinkach "M jak miłość".