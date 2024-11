M jak miłość, odcinek 1829: Marcin nie będzie mógł żyć bez Martyny. Zerwie z nim kontakt - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Dawne życie Marcina w 1829 odcinku "M jak miłość" stanie się dla niego istną męczarnią. Mimo starań matki Aleksandry (Małgorzata Pieczyńska), brata Olka (Maurycy Popiel), Marcin nie odzyska pamięci. Jakby tego było mało, kolejne badania u lekarzy specjalistów nie dadzą żadnej pewności, że amnezja się cofnie, że Marcin będzie taki jak kiedyś i wszystko sobie przypomni.

Marcin w 1829 odcinku "M jak miłość" nie przestanie kochać Martyny!

Otoczony opieką bliskich Marcin w 1829 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie czuł się obco we własnym domu, jakby kompletnie nie pasował ani do tego miejsca, ani do tej rodziny. Nic dziwnego, że poszuka ucieczki u Martyny, wracając wspomnieniami do chwil spędzonych z ukochaną w jej domu na odludziu w Kampinosie.

Martyna zniknie z życia Marcina w 1829 odcinku "M jak miłość"?

Bardziej niż wcześniej zagubiony Marcin w 1829 odcinku "M jak miłość" będzie potrzebował Martyny, postara się nawiązać z nią kontakt, ale bezskutecznie. Wysocka nie odbierze telefonu od Marcina, nie będzie chciała z nim rozmawiać, by miał czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji, na odzyskanie pamięci.

Tym samym w 1829 odcinku "M jak miłość" Martyna złamie obietnicę, którą dała Marcinowi w dniu ich rozstania, tuż przed pożegnaniem, że będzie na niego czekała, że we wszystkim mu pomoże.

Martyna winna amnezji Marcina! Usłyszy oskarżenia Kamy w 1829 odcinku "M jak miłość"

Bez Martyny w 1829 odcinku "M jak miłość" Marcin kompletnie sobie nie poradzi. Jakby ukochana uzależniła go od siebie, jakby nie potrafił żyć bez ukrywania się w jej domu. Wstrząśnięta obojętnością Marcina Kama uzna, że to właśnie Martyna jest winna temu, że jej ukochany nadal nic nie pamięta. Dlatego zaatakuje Martynę, oskarży lekarkę, że odebrała jej miłość Marcina!