M jak miłość, odcinek 1829: Kama zaatakuje Martynę! Oskarży lekarkę, że odebrała jej Marcina i przez nią cierpi na amnezję

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1829 odcinku "M jak miłość" Kama spróbuje zbliżyć się do Marcina, ale on nadal nie odzyska pamięci, nie przestanie kochać Martyny i zwyczajnie odtrąci dziewczynę, która czekała na jego powrót tyle miesięcy! Podczas spaceru po parku Kama pocałuje Marcina, lecz od nie odwzajemni pocałunku. W tym momencie dojdzie do wniosku, że jej miłość może nie wystarczyć, że to, co się działo w leśniczówce Martyny w Kampinosie, gdzie Marcin się ukrywał, miało duży wpływ na uczucia Chodakowskiego.

Marcin w 1829 odcinku "M jak miłość" będzie traktował Kamę jak obcą kobietę!

Nie dość, że Kama w 1829 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie dla Marcina obcą kobietą, to równie źle będzie się czuł w obecności swojej matki Aleksandry (Małgorzata Pieczyńska), brata Olka (Maurycy Popiel), a nawet kiedy odwiedzi go syn Szymek (Staś Szczypiński), którego okłamie, że go pamięta!

Zrozpaczona Kama w 1829 odcinku "M jak miłość" zwierzy się Anecie (Ilona Janyst), że powoli traci już nadzieję na odzyskanie Marcina, na to, że ich związek uda się uratować. Oczywiście Chodakowski pocieszy Kamę, że Marcin potrzebuje czasu, że odzyskanie pamięci to tylko kwestia czasu, ale takie argumenty jej nie przekonają.

Atak Kamy na Martynę w 1829 odcinku "M jak miłość"

Wreszcie w 1829 odcinku "M jak miłość" Kama w akcie desperacji i wściekłości pojedzie do leśniczówki Martyny w Kampinosie! Stanie twarzą w twarz z lekarką, którą zacznie obwiniać o brak postępu w leczeniu amnezji Marcina. Nabierze bowiem pewności, że to przez Martynę ukochany tak długo był z dala od bliskich, nie mógł walczyć z traumą, którą przeżył.

Czy to przez Martynę w "M jak miłość" Marcin nie odzyska pamięci?

Podczas konfrontacji Kamy z Martyną w 1829 odcinku "M jak miłość" z ust tej pierwszej padną słowa, że lekarka celowo odebrała jej Marcina, specjalnie przetrzymywała go w domu na odludziu, żeby nie wrócił do bliskich, żeby nie odzyskał pamięci. Co na to Martyna? Będzie się bronić przed atakiem Kamy, ale ona nie uwierzy w żadne tłumaczenia kochanki Marcina, pewna tego, że Chodakowski zdradził ją z tą kobietą.