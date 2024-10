M jak miłość. Marcin po odnalezieniu już nie będzie wyglądał jak dziad! Wreszcie ogarnie włosy - ZDJĘCIA, WIDEO

Marcin odnajdzie się w 1826 odcinku "M jak miłość" i wróci do domu!

Odnalezienie Marcin w 1826 odcinku "M jak miłość" nie zakończy amnezji, nie sprawi, że Chodakowski nagle cudownie przypomni sobie dawne życie, ale stanie się punktem zwrotnym w historii, która od początku obecnego sezonu trzyma w napięciu! Ale pojawi się światełko w tunelu. Olek (Maurycy Popiel) zbada młodszego brata i zdiagnozuje przyczynę amnezji. Jako lekarz ortopeda nie podejmie się próby leczenia Marcina, ale zapewni mu najlepszą opiekę i specjalistów, dzięki którym może odzyskać pamięć.

W 1826 odcinku "M jak miłość" Marcin wróci do swojego mieszkania w Warszawie, spotka się z matką Aleksandrą (Małgorzata Pieczyńska), przy której poczuje się bezpiecznie. Bliscy podejmą decyzję, że teraz Olek i Aleksandra zamieszkają z Marcinem, by zaczęły do niego wracać wspomnienia. Potrzebny mu będzie czas, by wszystko sobie przypomniał. Kiedy amnezja Marcina się skończy?

Odnaleziony Marcin w "M jak miłość" będzie wyglądał jak dawniej! Czyste włosy i normalne uczesanie Roznerskiego

To nastąpi dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość" w listopadzie, a może nawet w grudniu. Na szczęście już wiadomo, że wraz z pamięcią Marcin odzyska dawny wygląd. Nie będzie już wyglądał jak dziad albo żebrak, bo taki wizerunek zdaniem wielu, prezentuje od kiedy zaczął "nowe" życie z Martyną (Magdalena Turczeniewicz) na odludziu w leśniczówce w Kampinosie. Niczym samotny drwal czy leśniczy długo unikał ludzi, bał się wyjść z bezpiecznej kryjówki, którą zapewniła mu uzależniona od alkoholu, samotna Martyna. Pokonał strach dopiero gdy zaczął sypiać z Martyną!

Ostatnie "Kulisy serialu M jak miłość" z udziałem Marcina, już po odnalezieniu, to jasny sygnał, że nareszcie o siebie zadba. Będzie miał czyste włosy i przestanie się tak dziwnie czesać. W takim wydaniu Mikołaj Roznerski prezentuje się zdecydowanie lepiej.