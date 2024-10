M jak miłość, odcinek 1826: Olek wprowadzi się do Marcina. Zostawi dla niego żonę i syna

W 1826. odcinku "M jak miłość" Marcin pożegna się z Martyną

W 1826 odcinku "M jak miłość" po telefonie Martyny w leśniczówce zjawią się Kama i Olek. Młodszy brat podejmie decyzję o zawiezieniu brata do Warszawy. Marcin pożegna się z Martyną prosząc ją, by na niego czekała, bo do niej wróci.

W 1826 „M jak miłość” Olek zamieszka z Marcinem

W 1826 odcinku serialu „M jak miłość” Olek postanowi przenieść się na jakiś czas – tak długi, jak to będzie potrzebne – do mieszkania Marcina. Najpierw zawiezie swojego odnalezionego, ale kompletnie wewnętrznie zagubionego brata do jego lokum. Nie będzie się spodziewał, że je pamięta, ale zapyta o to pomimo wątpliwości:

- To twoje mieszkanie. Pamiętasz?

- Nie...

- Tak może być, wspomnienia mogą zacząć wracać dopiero za jakiś czas – wyjaśni mu Olek.

- Dzięki za wszystko. Chciałbym zostać teraz sam, odpocząć – starszy Chodakowski będzie chciał w spokoju pomyśleć nad wszystkim, co się tego dnia wydarzyło.

- Jasne. Z jednym się zgadzam, powinieneś odpocząć. Ale nie zostawię cię samego. Ja zajmuję salon, ty śpisz w swojej sypialni. A jutro rano zabieram cię do kliniki – Olek oznajmi bratu.

Aleksandra uspokoi Marcina w 1826 odcinku „M jak miłość”

W 1826. odcinku serialu „M jak miłość” po wyjściu Olka przyjedzie Aleksandra i zacznie mówić do syna łagodnym tonem, jak do dziecka. To sprawi, że poczuje się on bezpiecznie. Matka Marcina powie mu, że nigdy nie przestała wierzyć w jego powrót, a on się na to… uśmiechnie. (dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

„M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2