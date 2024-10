M jak miłość, odcinek 1824: Dla Martyny nie ma już ratunku. Drugi raz straci to, co dla niej najcenniejsze

M jak miłość, odcinek 1819: Marcin nie wróci do Kamy i dzieci! Nie będzie chciał słyszeć o rodzinie. Teraz Martyna jest całym jego światem- ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1822: Martyna wyzna Marcinowi, kim jest naprawdę, ale on jej nie uwierzy

M jak miłość, odcinek 1821: Dorota przed ślubem z Bartkiem uprzedzi go, na co się decyduje! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1819: To ona odnajdzie Marcina! Farmaceutka z apteki powie Jakubowi gdzie widziała zaginionego Marcina i jak teraz wygląda - ZDJĘCIA

Marcin zrozumie, jak ważny jest dla Martyny w 1822. odcinku "M jak miłość"

W 1822. odcinku "M jak miłość" Martyna odwiedzi butik Kamy, gdzie będzie udawać zainteresowanie asortymentem. Zrozumie, że nie wypuści ukochanego z rąk i że on musi z nią zostać za wszelką cenę.

Martyna powie o sobie, że nie ma sumienia - w 1822. odcinku "M jak miłość"

W 1822. odcinku "M jak miłość" Martyna powie Marcinowi, że jest gotowa na wszystko, by go zatrzymać. Zrobi także aluzję do tego, że zna jego tożsamość, ale nie mówi mu prawdy:

- Może, nie wiem, jestem złym człowiekiem... bez serca i sumienia, ale zrobię wszystko, żeby to przy sobie zatrzymać.

Zakochany w niej Marcin nie weźmie jej słów na serio.

W 1824. odcinku "M jak miłość" Marcin dowie się, że Martyna wie, kim on jest

W 1824. odcinku "M jak miłość" Martyna będzie czuła, że jej kruche szczęście wkrótce zniknie, a przyszłość z Marcinem - którą zbudowała na cienkim lodzie - niedługo nie będzie mieć racji bytu. Spanikowana Wysocka będzie gotowa uciec z ukochanym – dokądkolwiek, byleby przedłużyć jeszcze trochę fantazję, jaką stworzyła. Marcin jednak nie będzie wcale skłonny do wyjazdu. Zamiast tego postanowi stawić czoło przeszłości. Martyna straci grunt pod nogami. Znowu pojawi się przygnębienie. Zacznie pić, a katastrofa dopiero się zbliża, bo Marcin dowie się, że Wysocka zna jego tożsamość. Martyna straci kolejną miłość. „M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2