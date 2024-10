M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1822: Aneta odzyska skradzioną pieczątkę! Narkoman Majer na zawsze wyleci z kliniki

W 1819. odcinku „M jak miłość” wszyscy lekarze dowiedzą się w klinice o skandalicznej lekomanii Wojtka Majera (Paweł Parczewski). Podczas operacji nastoletniego Franka (Jarosław Śmigielski) dojdzie do przecięcia tętnicy. Majer z miejsca oskarży o to Anetę (Ilona Janyst). Chodakowska będzie pewna, że to nie jej wina. Olek (Maurycy Popiel) zarządzi śledztwo. Razem z Jerzym (Karol Strasburger) odkryją prawdę. Wojtek będzie musiał odejść, a Aneta przy okazji odzyska skradzioną własność