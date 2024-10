M jak miłość, odcinek 1819: Aneta zdradzona przez fałszywego Majera! Oskarży ją o błąd lekarski

Uzależniony Majer – śliski i fałszywy lekarz w „M jak miłość”

W poprzednim sezonie Majer rozpoczął pracę w klinice z Argasińskim, Olkiem i Anetą. Żona Chodakowskiego przyjęła go w placówce z otwartymi ramionami jako kolegę ze studiów, kryła – niestety – jego lekomanię i zapraszała do domu. Ale Olek, zdaje się, miał rację, od początku nie ufając Wojtkowi, który w 1819. odcinku serialu „M jak miłość” okaże się śliski i fałszywy. Już w poprzednim sezonie Olek wyczuł, że z Majerem będą kłopoty. Wojtek jest uzależniony od leków przeciwbólowych – to pierwszy powód, by w szpitalu doprowadzić do katastrofy. Do tego ukradł pieczątkę Anety z jej torebki - wyczerpał limit recept w klinice, rzekomo cierpiąc na reumatoidalne zapalenie stawów (chirurg z RZS…?). To pozwala mu na zażywanie coraz większej ilości leków. Czy przez to popełni w swojej pracy lekarza błędy i narazi pacjentów na niebezpieczeństwo?

W 1819. odcinku „M jak miłość” Majer oskarży Anetę o błąd lekarski

W 1819. odcinku „M jak miłość” Aneta i Wojtek będą operować nastolatka Franka z urazem nogi (Jarosław Śmigielski). Chodakowska pozostawi zamknięcie rany Majerowi i wyjdzie z bloku operacyjnego, zanim zabieg zostanie zakończony. Chłopiec o mało nie wykrwawi się na śmierć z powodu uszkodzonego naczynia! Wojtek nie zawaha się od razu oskarżyć Anety o błąd w sztuce – przecięcie tętnicy.

W 1819. odcinku „M jak miłość” zostanie zarządzone śledztwo wobec Anety w klinice

W 1819. odcinku „M jak miłość” Aneta będzie odpierać oskarżenia Wojtka:

- Nie! To niemożliwe... Jak wychodziłam, wszystko było w porządku! - zaprzeczy.

- Pewnie uszkodziłaś ją wcześniej, jak wchodziłaś z wiertłem – Majer będzie szedł w zaparte.

Kolejna operacja, naprawcza, skończy się dobrze, ale Olek postanowi, że sprawę błędu i oskarżenia trzeba będzie wyjaśnić.

„M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2