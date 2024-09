M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1819: Jakub odnajdzie Marcina? Farmaceutka z apteki pod Sochaczewem doniesie mu gdzie jest Marcin? - ZDJĘCIA

W 1819 odcinku "M jak miłość" nie będzie już nadziei, że Marcin (Mikołaj Roznerski) żyje i że kiedyś się odnajdzie! Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) nie odpuści poszukiwań zaginionego Marcina, ale szanse na to, że znajdzie Chodakowskiego zmaleją do zera. W tej sytuacji Kuba zawiadomi Kamę (Michalina Sosna), co wykazało śledztwo policji, co zeznała jedna z porywaczek z gangu Roberta (Kamil Drężek)! Niespodziewanie w 1819 odcinku "M jak miłość" do Jakuba odezwie się farmaceutka (Zuzanna Pawlukiewicz) z apteki pod Sochaczewem, która widziała Marcina. Dzięki niej Karski dotrze do przyjaciela? Poznaj szczegóły.