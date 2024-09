M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1815: Marcin zgłosi się do apteki po leki. Farmaceutka rozpozna zaginionego? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

W 1815 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) pierwszy raz sam opuści dom Martyny (Magdalena Turczeniewicz) i wyjdzie do ludzi! W ten sposób lekarka pozbędzie się nieznajomego mężczyzny, który stracił pamięć i mieszka u niej od dwóch miesięcy, by móc w spokoju się napić. Podczas wyprawy na zakupy do sklepu pod Sochaczewem Marcin w 1815 odcinku "M jak miłość" wejdzie do apteki po leki nasenne. Śliczna farmaceutka (Zuzanna Pawlukiewicz) przyjrzy się bliżej podejrzanemu klientowi. Czy rozpozna Marcina? Sprawdź, co już wiadomo.