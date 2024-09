M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1816: Dorota w szpitalu, a Bartek spędzi cudowny wieczór z Natalką - ZDJĘCIA

W 1816 odcinku "M jak miłość" ukochana Bartka (Arkadiusz Smoleński), Dorota (Iwona Rejzner), trafi do szpitala, jednak ukryje przed Lisieckim prawdę o tym fakcie. Kawecka będzie walczyć o życie, poddając się chemioterapii, ale zamiast powiedzieć Bartkowi, że jest ciężko chora, zdecyduje się po raz kolejny go okłamać. Wymyśli historię o nagłym wyjeździe do przyjaciółki, która będzie mieć rzekomo złamane serce, a to wszystko po to, by nie martwić ukochanego. Bartek, nieświadomy dramatycznej sytuacji, spędzi przemiły wieczór z Natalią (Dominika Suchecka) i jej córką Hanią (Wiktoria Basik). W 1816 odcinku "M jak miłość" relacja Lisieckiego z wciąż zakochaną w nim przyjaciółką zacznie się zacieśniać.