M jak miłość, odcinek 1817: Bartek dowie się, że Natalka ukryła przed nim chorobę Doroty! Nigdy jej tego nie wybaczy? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1817 odcinku "M jak miłość" Dorota wreszcie dotrze do szpitala, choć po drodze nie obędzie się bez przygód. A to dlatego, że z powodu przełożenia zalecanej przez lekarzy już wcześniej chemioterapii, Kawecka będzie już w tak złym stanie, że omal nie doprowadzi do kolejnego wypadku drogowego! Milionerka zostanie zatrzymana przez lokalną policję z Natalką na czele, która w ten sposób dowie się o jej chorobie, gdy podsłucha fragment jej rozmowy przez telefon. I choć Mostowiakowa zacznie się wahać, czy powinna powiedzieć o tym Bartkowi i nawet skonsultuje się w tej sprawie z Marysią (Małgorzata Pieńkowska), to ostatecznie postawi zachować to dla siebie i się nie wtrącać. Ale prawda w 1817 odcinku "M jak miłość" i tak szybko wyjdzie na jaw!

- Nie! Na razie nie będę brała żadnej chemii! - powie stanowczo Dorota, co usłyszy i Natalka.

- Co byś zrobiła, gdybyś dowiedziała się o czymś, co może mieć wpływ na życie kogoś ci bliskiego, tylko nie wiesz, czy możesz zdradzić mu tę tajemnicę, bo to bardzo przykra sprawa? - zapyta Marysię, ale ostatecznie jak powiedziała sama Dominika Suchecka w "Kulisach M jak miłość" jej bohaterka dojdzie do takiego wniosku - Natalia ulokowała jakieś uczucia i nadzieje w Bartku, a Bartek układa sobie życie po swojemu. Nie chce wsadzać kija w mrowisko... Na pewno po dowiedzeniu się tej wiadomości ma w sobie więcej wyrozumiałości i dla Bartka i dla Doroty. Myślę, że naturalnie siłą rzeczy, chce się trochę odsunąć i sprawić, żeby te ich sprawy poważne rozwiązali sami.

Bartek dowie się o chorobie Doroty od Tomasza w 1817 odcinku "M jak miłość"!

W 1817 odcinku "M jak miłość" Kawecka kolejny raz okłamie swojego kochanka, iż widzi się z Adą (Marta Lewandowska), choć w rzeczywistości będzie przebywać w szpitalu w naprawdę ciężkim stanie, ale oczywiście Lisiecki nie będzie miał o tym pojęcia. Dlatego, aby nie siedzieć samemu, postanowi spędzić ten czas w towarzystwie Natalki i Hani (Wiktoria Basik), z którymi uda się na wspólne zakupy. I gdy już będą wracać do samochodu, to na ich drodze w 1817 odcinku "M jak miłość" niespodziewanie stanie Tomasz, którego chora Dorota kolejny raz odprawi z kwitkiem. Ale oczywiście on tego tak nie zostawi, gdyż nie będzie chciał, aby była żona została w tym sama. Dlatego złamie dane jej słowo i w końcu powie Bartkowi o jej chorobie, czym kompletnie go zszokuje!

- Ona nie chce żebym przy niej były, ale ciebie, nie wiem dlaczego, kocha... Jedź do niej ona nie może być teraz sama! - powie Tomasz.

Lisiecki odkryje, że Natalka go okłamała w 1817 odcinku "M jak miłość"!

W 1817 odcinku "M jak miłość" kochankowie Doroty będą rozmawiać w obecności Natalki, dla której ta wiadomość nie będzie żadną nowością, gdyż przecież już będzie wiedzieć o chorobie Kaweckiej. Dlatego jej reakcja będzie zupełnie inna niż Bartka, co Lisiecki bez trudu dostrzeże i w ten sposób odkryje, że i ona o wszystkim wiedziała i to przed nim ukryła. I oczywiście, w 1817 odcinku "M jak miłość" nie będzie mógł jej tego darować. Do tego stopnia, że ich rozmowa przebiegnie w bardzo nerwowej atmosferze, a ich stosunki znów ulegną pogorszeniu dokładnie tak samo jak wtedy, gdy Mostowiakowa uwierzyła w oskarżenia Kaweckiego pod kątem Lisieckiego i go aresztowała. Tyle tylko, że tu sprawa będzie poważniejsza, gdyż w grę wejdzie nie tylko zdrowie, ale także i życie ukochanej Bartka! Tym bardziej, że będzie liczyć się już każda sekunda...

- Bartek, bardzo zakochany, chce układać sobie sielankową sytuację z jak najjaśniejszych barwach... Nie spodziewa się, że za chwilę, jako ostatni, dowie się o czymś, co może kompletnie zburzyć ten świat, który właśnie tą miłością Doroty sobie wypielęgnował - podsumował Arkadiusz Smoleński w "Kulisach M jak miłość".