M jak miłość, odcinek 1816: Chora Dorota nie zdąży dojechać do szpitala! Podróż Kaweckiej skończy się tragicznie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1816 - wtorek, 1.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1816 odcinku "M jak miłość" chora na raka Dorota wreszcie weźmie się za swoje leczenie, ale będzie już na to późno! Wszystko przez to, że Kawecka nie dostosuje się do zaleceń lekarzy, którzy już tuż po jej pobycie w klinice we Wiedniu zarekomendują jak najszybsze rozpoczęcie chemioterapii. Ale milionerka się z nim wstrzyma! A to dlatego, że niczego nieświadomy Bartek powoli zacznie się wszystkiego domyślać, gdy dostrzeże na jej rękach siniaki. I choć ukochana oczywiście go okłamie, że przechodziła jedynie rutynowe badania, które i jemu zaleci, to jednak wcale nie uspokoi swojego kochanka. Dlatego w 1813 odcinku "M jak miłość", aby odwrócić jego uwagę postanowi wstrzymać się z leczeniem i zabrać Lisieckiego na wspólne wakacje. Tym bardziej, że jej sekret już zdąży poznać jej były mąż Tomasz (Ziemowit Wasielewski), przez co u Doroty pojawi się strach, że niebawem może się on wydać, choć oczywiście poprosi go ona o to, aby tego nie zrobił.

Chora Dorota podejmie się leczenia w 1816 odcinku "M jak miłość", ale będzie już za późno!

Szczególnie, że już w 1816 odcinku "M jak miłość" w końcu postanowi zgłosić się do szpitala, o czym oczywiście nie poinformuje Bartka, przed którym wciąż będzie się ukrywać ze swoją chorobą. Dorota okłamie swojego kochanka, iż wybiera się w odwiedziny do Ady, w co na jej szczęście Lisiecki na szczęście uwierzy. Choć milionerka obierze zupełnie inny kierunek. Tyle tylko, że w drodze do placówki w 1816 odcinku "M jak miłość" nagle gorzej się poczuje, co będzie skutkiem wstrzymywania leczenia. I to do tego stopnia, że o mały włos nie spowoduje wypadku drogowego jak wtedy, gdy znaleźli ją Kama (Michalina Sosna) z Marcinem (Mikołaj Roznerski). Ale tym razem Kawecka będzie miała mniej szczęścia, gdyż zatrzyma ją policja!

Natalka pozna sekret Kaweckiej w 1816 odcinku "M jak miłość"!

W tej samej chwili w 1816 odcinku "M jak miłość" do Doroty zadzwoni telefon. Oczywiście, Kawecka odbierze połączenie i to w tym samym czasie, gdy do jej samochodu będzie zbliżać się Natalka (Dominika Suchecka). I wtedy Mostowiakowa usłyszy fragment rozmowy milionerki, z którego jasno będzie wynikać, że choruje na raka!

- Nie, nie będę teraz miała żadnej chemii - powie stanowczo stanowczo Dorota.

Słowa Doroty w 1816 odcinku "M jak miłość" ogromnie zszokują Natalkę podobnie z resztą jak samą Kawecką, ale w zupełnie innym sensie. A to dlatego, że milionerka zda sobie sprawę, że już kolejna osoba odkryła jej sekret i to na domiar złego znów ta, która niezbyt dobrze życzy jej i Bartkowi. I przez to kochanka Lisieckiego zacznie się na poważnie bać, że o jej tajemnicy dowie się w końcu i on sam, gdyż w przeciwieństwie do swojego byłego męża, na swoją rywalkę nie będzie mieć żadnego wpływu! Ale jak zareaguje Natalka? Przekonamy się już niebawem!