M jak miłość, odcinek 1810: Chora Dorota nie ukryje przed Bartkiem siniaka po wkłuciach! Kolejny raz go okłamie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1810 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Szczęście Doroty i Bartka skończy się w 1810 odcinku "M jak miłość" tuż po powrocie Kaweckiej z Austrii do Grabiny. Nie dość, że chora na raka Dorota ukryje przed ukochanym prawdziwy powód wyjazdu, wymyśli jaką wymówkę o sprzedaży mieszkania za granicą, to jeszcze zacznie zachowywać się tak, jakby już go nie chciała.

Dorota w 1810 odcinku "M jak miłość" zmieni zdanie w sprawie przyszłości z Bartkiem

Niespodziewanie w 1810 odcinku "M jak miłość" Dorota zmieni zdanie w sprawie wspólnego mieszkania, przeprowadzki Bartka do jej rezydencji. A Lisiecki zacznie podejrzewać, że milionerce znudził się romans ze zwykłym ogrodnikiem. Nic bardziej mylnego! Dorota nadal będzie zakochana w Bartku, ale nie odważy się powiedzieć mu o chorobie, o tym, że lekarze wykryli u niej raka, że była na leczeniu w Austrii.

W efekcie Bartek w 1810 odcinku "M jak miłość" wyżali się przyjacielowi Tadeuszowi (Bartłomiej Nowosielski), że związek z Dorotą nie ma większych szans. Kiedy jednak później odwiedzi chorą Dorotę, ukochana postanowi załagodzić sytuację, by nie stracić mężczyzny, który jest miłością jej życia.

M jak miłość odcinek 1810 ZWIASTUN. Dorota przyłapie Bartka z Natalką. Jagoda pomyli ciążę z chorobą

- Poczekaj Bartek, usiądź i porozmawiajmy jak dwoje dorosłych ludzi... - Dobrze, jak dwoje dorosłych ludzi... Porozmawiajmy... - Spróbuj mnie też trochę zrozumieć - Rozumiem, znudziłem ci się! - Naprawdę tak myślisz? - A co mam myśleć? Powiedz, wytłumacz mi... - Wspólne życie, wspólne mieszkanie to poważna sprawa. A mi za bardzo na tobie zależy, żeby pakować się w sytuację, która być może za chwilę okaże się kłopotliwa... Albo której możesz szybko żałować... - Bo? - Bartek, na litość boską... Spójrz na nas! Ile ja mam lat, a ile ty! Przed tobą jeszcze całe życie, a ja... - To są twoje argumenty? - Dokąd idziesz? - Po swoje rzeczy! Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz! - Bartek w 1810 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli, by Dorota tak szybko zakończyła ich związek.

Czy Dorota powie Bartkowi, że jest chora na raka?

Po tych słowach Bartka w 1810 odcinku "M jak miłość" chora na raka Dorota będzie bliska wyznania mu prawdy. - Poczekaj! Jest jeszcze coś!

- Tak? Kolejny irracjonalny powód dlaczego nie możemy być razem!

- Zakochałam się w tobie i boję się co będzie, jak cię stracę...

- Nigdy mnie nie stracisz! - zapewni ją Lisiecki.

Czy Bartek w 1810 odcinku "M jak miłość" dowie się o chorobie Doroty?

Podczas przeprowadzki Bartka do Doroty w 1810 odcinku "M jak miłość" zakochani znów będą szczęśliwi. Ale cieniem na ich miłości będzie się kładły kłamstwa Kaweckiej, tajemnica jej choroby. Wieczorem Lisiecki zauważy na ręku ukochanej podejrzane ślady.

- Co to jest?

- Nic, zwykłe siniaki...

- Ale jak zwykłe siniaki? Masz pokłutą całą rękę...

- Miałam pobierana krew. Zwykłe badania okresowe... Tobie też takie zrobimy. To nic... To naprawdę nic... - okłamie go Dorota, a w jej oczach pojawią się łzy.

To już pewne, że na razie w "M jak miłość" Bartek nie dowie się, że Dorota jest chora na raka, ale z każdym dniem nabierze więcej podejrzeń, bo zachowanie Kaweckiej zrobi się niepokojące.