M jak miłość, odcinek 1813: Powrót Tomasza! Były mąż Doroty dowie się o jej chorobie i postanowi to wykorzystać?

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1813 odcinku "M jak miłość" powróci Tomasz! Były mąż Doroty, który już wcześniej próbował zniszczyć jej związek z Bartkiem przy pomocy przyjaciółki Kaweckiej, Ady (Marta Lewandowska), a gdy to się nie udało, to nawet oskarżył Lisieckiego o pobicie, aby w ten sposób pozbyć się rywala, znów zacznie mącić. I choć wydawało się, że milionerka na dobre pozbyła się go z życia, gdy zaszantażowała go, że wyjawi prawdę o jego brudnych interesach, gdy ten nie odwoła swoich zeznań przeciwko jej kochankowi, to w 1813 odcinku "M jak miłość" okaże się, że to nic bardziej mylnego. A wszystko przez to, że Tomasz dowie się, że Dorota choruje na raka i zaniepokojony natychmiast postanowi ją odwiedzić.

Były mąż Doroty znów zjawi się w Grabinie w 1813 odcinku "M jak miłość"!

W 1813 odcinku "M jak miłość" Dorota już będzie wiedzieć, że Tomasz odkrył jej sekret i wcale nie będzie z tego zadowolona. Tym bardziej, że wciąż będzie ukrywać swoją chorobę przed Bartkiem, który także powoli zacznie się wszystkiego domyślać, gdy dostrzeże na jej rękach siniaki po wkuciach. I choć Kawecka zacznie go przekonywać, że to jedynie rutynowe badania, to Lisiecki nie do końca w to uwierzy. Dlatego w 1813 odcinku "M jak miłość" milionerka zaproponuje mu nawet wspólny wyjazd na wakacje, aby odciągnąć od tego jego myśli. Tyle tylko, że przy tym postanowi zrezygnować z leczenia i podjęcia się chemioterapii, którą będzie sugerował jej lekarz tuż po jej wizycie w Wiedniu, o czym jej kochanek także nie będzie miał pojęcia.

Tomasz zdradzi sekret Kaweckiej w 1813 odcinku "M jak miłość"?

Ale w 1813 odcinku "M jak miłość" wszystko będzie wiedział już jej były mąż. Oczywiście, Dorota zda sobie sprawę, że Tomasz może to wykorzystać, dlatego zacznie go błagać, aby nikomu nie wyjawił jej tajemnicy. A już w szczególności Bartkowi, przez którym Kawecka na dobre postanowi się ukryć. Jednak czy w 1813 odcinku "M jak miłość" to będzie możliwe? Czy Kawecki zgodzi się zachować jej sekret dla siebie? A może wykorzysta ten fakt, aby już na zawsze pozbyć się Lisieckiego i zająć jego miejsce u boku byłej żony? I to nawet, gdy ona nie będzie tego chciała, gdyż będzie zakochana w Bartku. Przekonamy się już niebawem!