M jak miłość, odcinek 1816: Bartek oświadczy się Dorocie zanim będzie za późno? O zaręczynach powie tylko jednej osobie - ZDJĘCIA

- Co u was słychać? Taka podróż na drugi koniec świata? Kroi się coś? Szykuje? Jakieś oświadczyny? Zachód słońca? Gwiazdy na niebie?

- Za wysokie progi.

- Co ty w ogóle gadasz? Jakieś kompleksy masz? Jakby nie chciała z tobą być to by nie była, a jest.

- Jakie kompleksy? Chodzi o to, że Dorota ma wszystko. Ma pieniądze, ma dom. Po co jej kolejne zaręczyny jak ma trzech byłych mężów...

- To do 4 razy sztuka nie?