M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1816: Dorota umrze? Zanim straci przytomność w szpitalu, zadzwoni jeszcze do Bartka - ZDJĘCIA, WIDEO

Czy Dorota (Iwona Rejzner) umrze w 1816 odcinku "M jak miłość"? Stan chorej na raka Doroty gwałtownie się pogorszy, ale wciąż będzie ukrywała przed Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) śmiertelną chorobą. Przed planowanym wyjazdem z ukochanym na wakacje Kawecka zacznie się bać, że nie da rady dłużej walczyć z nowotworem. Zgłosi się do kliniki na badania. Oczywiście w tajemnicy przed Bartkiem. Niestety podczas pobytu w szpitalu nastąpi kolejne pogorszenie! Dorota w 1816 odcinku "M jak miłość" straci przytomność. I to w momencie, gdy zadzwoni do Bartka... Sprawdź, co się wydarzy, zobacz ZDJĘCIA i WIDEO z tych scen.