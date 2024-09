M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1815: Kama straci nadzieję, że Marcin żyje! Nie wróci do niej przez Martynę? - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1815 odcinku "M jak miłość" Kama (Michalina Sosna) nadal nie będzie wiedziała, co się stało z Marcinem (Mikołaj Roznerski) i co gorsze dopadnie ją przerażają myśl, że Marcin nie żyje! Nie będzie podejrzewała nawet, że jej ukochany mieszka w domu innej kobiety, alkoholiczki Martyny (Magdalena Turczeniewicz), że cierpi na amnezję, nie wie kim jest, ale układa sobie życie z lekarką, do której niebezpiecznie się zbliży. Gdy w 1815 odcinku "M jak miłość" Marcin spędzi noc z Martyną, zrozpaczona Kama straci nadzieję, że ukochany do niej wróci, że jeszcze kiedyś go zobaczy!