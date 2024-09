M jak miłość, odcinek 1815: Marcin i Martyna w łóżku. Tak się skończą namiętne pocałunki. Szybko się zakocha? - ZDJĘCIA

Zbliżenie Martyny i Marcina. Szybko wylądują w łóżku

W 1815 odcinku "M jak miłość" Marcin i Martyna nie powstrzymają rodzącej się namiętności. To było do przewidzenia, że przystojny detektyw w końcu zbliży się do tajemniczej lekarki. I nie chodzi o zwykłą przyjaźń. Minie ponad miesiąc odkąd Chodakowski zamieszkał w domu Wysockiej w Kampinosie. To odpowiedni czas na to, by dwójka dorosłych ludzi poczuła do siebie coś więcej... Między Martyną a Marcinem od początku wyczuwalna jest chemia, a łączący ich dramat życiowy oraz poważne kłopoty, jedynie popchną tę dwójkę ku sobie. Tym bardziej, że Marcin nie pamięta związku i miłości z Kamą...

Namiętne pocałunki Marcina i Martyny w 1815 odcinku "M jak miłość"

Jak dojdzie do wspólnej nocy Marcina i Martyny? Już w 1815 odcinku "M jak miłość" Wysocka i Chodakowski będą spędzać wieczór we dwoje, zresztą jak zawsze, bo trudno szukać innego towarzystwa i rozrywki na odludziu, gdzie stoi dom lekarki. Martyna i Marcin nawet nie chcą żadnych ekscesów i wybryków, wybiorą ciche spędzanie czasu, rozmowę i lepsze poznawanie siebie nawzajem. W 1815 odcinku "M jak miłość" nastąpi przełom, a intymne rozmowy przerodzą się w czułe gesty. Nagle między Martyną a Marcinem wybuchnie namiętność. Złączą się w gorących pocałunkach i pójdą o krok dalej...

Pierwsza wspólna noc Martyny i Marcina

W 1815 odcinku "M jak miłość" widzowie będą świadkami pierwszej wspólnej nocy Chodakowskiego z Wysocką. To pewne, że wylądują w łóżku i nie będzie już mowy o "zwykłej" przyjaźni. Takiej namiętności i wybuchu emocji nie da się szybko zapomnieć. Marcin nadal nie będzie świadomy, że gdzieś w Warszawie ma kobietę, która płacze każdego dnia i wraz z bliskimi robi wszystko, byle tylko go odnaleźć.

Czy Marcin zakocha się w Martynie po wspólnej nocy w 1815 odcinku "M jak miłość". Bardzo możliwe, że Chodakowski poczuje do lekarki coś głębszego. W końcu to ona dała mu schronienie i opiekę. Tylko ją zna po amnezji, która tak szybko nie ustąpi... Chociaż detektyw pójdzie do łóżka z lekarką zanim przypomni sobie o Kamie, nie wiadomo jeszcze jak prawdziwa ukochana zareaguje na zdradę...

"M jak miłość" odcinek 1815 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2