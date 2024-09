M jak miłość. Marcin odnaleziony! Sam Roznerski potwierdza, że jego bohater się znajdzie - ZDJĘCIA

Marcin z "M jak miłość" się odnajdzie

Emocje po mocnym starcie 1809 odcinka "M jak miłość" nie maleją, a największe kontrowersje budzi wątek zaginionego Marcina. Widzowie wreszcie zobaczyli ucieczkę Chodakowskiego od mafii, wypadek i wylądowanie na odludziu w domu Martyny (Magdalena Turczeniewicz). Fani już wiedzą, że uwielbiany detektyw nic nie pamięta, nie może wrócić do Kamy (Michalina Sosna), która wciąż za nim płacze. Tylko co dalej? Jak i czy w ogóle Marcin przypomni sobie, kim jest?! Co dalej z wątkiem zaginionego Chodakowskiego?! Sam Mikołaj Roznerski nasuwa odpowiedzi.

Aktor Mikołaj Roznerski potwierdza odnalezienie się Marcina z "M jak miłość"?

Po premierze 1809 odcinka "M jak miłość" w sieci zawrzało. Widzowie chcą dać upust emocjom i podzielić się przemyśleniami po starcie nowego sezonu. Aktorzy z "M jak miłość" chętnie odpowiadali na komentarze fanów na oficjalnej stronie serialu na Instagramie.

No kurde wracaj że do Kamy!!!!! Gdzie łazisz po tym lesie 😂 - pyta się jedna z obserwatorek.Szukam drogi do domu 😋 - komentuje Roznerski.

Czy ktoś ma jakieś przecieki kiedy Marcin się odnajdzie?? 🤗 - pyta kolejna osoba

,kiedyś się znajdzie ,,😋 - odpowiedział aktor, co można odebrać jako potwierdzenie, że serialowy Chodakowski wróci do Kamy i bliskich.

Kiedy Marcin z "M jak miłość" wróci do Kamy?

Na rozwój wydarzeń w dalszych odcinkach "M jak miłość" trzeba jeszcze trochę poczekać. Pewnym jest, że bliscy detektywa nie poddadzą się, póki ten nie wróci do domu. Każdy wierzy, że mężczyzna żyje i jeszcze kiedyś go zobaczą. Przed samym Marcinem długa droga do pokonania amnezji. Zdradzamy, że pojawią się przebłyski świadomości, a Martyna znacznie zbliży się do przystojnego Chodakowskiego. W końcu to jedyna osoba, którą w tej chwili ma...