M jak miłość. Martyna to fatalna pomyłka! Nie chcą nowej kobiety Marcina. Mocne reakcje fanów na wątek Martyny

M jak miłość. To ona zastąpiła Adrianę Kalską u boku Mikołaja Roznerskiego! Kim jest Magdalena Turczeniewicz, która dołączyła do obsady i czołówki?

Nowa bohaterka "M jak miłość", Martyna Wysocka, nie spodobała się widzom

Martyna Wysocka, która w 1809 odcinku "M jak miłość" wkroczyła do życia Marcina Chodakowskiego to totalne nieporozumienie. Tak można podsumować reakcje widzów na wprowadzenie wątku Martyny, doświadczonej przez los lekarki, która zmaga się z uzależnieniem od alkoholu, bardzo cierpi po śmierci swojego męża Jerzego. Oczywiście nie chodzi o samą Martynę, ale o to, jaki wpływ wywrze na Marcina.

Bo skoro w 1809 odcinku "M jak miłość" zabrała go do siebie po wypadku, który spowodowała w lesie po pijaku, trzyma go w domu na odludziu ponad ponad, to raczej nie ma dobrych intencji i ma Chodakowskiego zły wpływ. W końcu namówiła go do palenia papierów.

Do tego w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Martyna nie zrobi nic, by pomóc Marcinowi odzyskać pamięć. Skupiona na swoim cierpieniu zgodziła się, żeby cierpiący na amnezję nieznajomy został w jej domu przez jakiś czas, ale do głowy jej nie przyjedzie, by zgłosić sprawę odnalezienia mężczyzny na policję.

Martyna niech znika z "M jak miłość" i da spokój Marcinowi

Na profilu SuperSeriale.se.pl na Facebooku zapytaliśmy widzów "M jak miłość" jak oceniają wątek Martyny, czy im się podoba nowa bohaterka i czy scenarzyści mieli dobry pomysł, by wprowadzić do życia Marcina kolejną kobietę. Od razu posypały się komentarze, że twórcy serialu popełnili duży błąd, że powinni dać spokój Marcinowi, by wrócił do Kamy (Michalina Sosna) i dzieci.

