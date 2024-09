M jak miłość. To ona zastąpiła Adrianę Kalską u boku Mikołaja Roznerskiego! Kim jest Magdalena Turczeniewicz, która dołączyła do obsady i czołówki?

M jak miłość, odcinek 1809: Kama pojedzie do mieszkania Marcina i przeżyje szok! Aleksandra na wejściu ją zaatakuje - ZDJĘCIA

Magdalena Turczeniewicz w "M jak miłość" zajmie miejsce Adriany Kalskiej przy Mikołaju Roznerskim w nowej czołówce. Nie tylko ona, bo do odświeżonej czołówki trafiła też Michalina Sosna. Już trzy miesiące temu, podczas realizacji nagrań do czołówki "M jak miłość" na kolejny 25 sezon, stało się jasne, że Adriana Kalska już w niej nie wystąpi. Była partnerka Roznerskiego nie tylko podsumowała krótko usunięcie jej z czołówki. To jednak nie oznacza, że jako Iza odejdzie z "M jak miłość" na zawsze. Nic z tych rzeczy. Ale postać Izy zajedzie na dalszy plan.

Magdalena Turczeniewicz jako lekarka Martyna Wysocka od 1809 odcinka "M jak miłość"

Czołówka "M jak miłość" od 1809 odcinka będzie rozpoczynała się zdjęciami Marcina, Kamy i Martyny Wysockiej. To właśnie ta tajemnicza kobieta, lekarka, którą pojawiała się zwiastunie zapowiadającym nowe odcinki zaopiekuje się Marcinem, gdy ten ucieknie z rąk gangstera Roberta (Kamil Drężek). W domu Martyny w Kampinosie, na totalnym odludziu, Marcin będzie dochodził do siebie po wstrząsających przeżyciach. Niestety straci pamięć i nie będzie wiedział kim jest. A Martyna nada mu nowe imię - Janek.

Pierwszy odcinek "M jak miłość" z udziałem Magdaleny Turczeniewicz to numer 1809 (emisja w TVP2 w poniedziałek, 9.09.2024). Właśnie wtedy okaże się kim jest grana przez nią bohaterka, Martyna Wysocka, z jakimi tajemnicami z przeszłości musi się zmierzyć i z jakim nałogiem walczy.

Kim jest Magdalena Turczeniewicz? W jakich serialach grała nowa aktorka z "M jak miłość"?

Magdalena Turczeniewicz zapewne jest doskonale znana widzom z roli inne lekarki, doktor Sylwii Mróz z "Na dobre i na złe". Jako świetna neurochirurg dołączyła do zespołu lekarzy w szpitalu w Leśnej Górze w 2015 roku i spędziła tam dwa lata. Ale na ekranie Magda Turczeniewicz zadebiutowała dużo wcześniej - w 2005 roku od roli Tatiany Unger w serialu "Egzamin z życia". Popularność przyniosła jej też "Galeria", telenowela emitowana w TVP od 2011 do 2013 r. gdzie wcielała się w postać Karoliny Jabłońskiej.