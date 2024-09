M jak miłość, odcinek 1809: Marcin odkryje bolesną tajemnicę Martyny. Wpadła w nałóg, bo cierpi po śmierci męża - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość odcinek 1809, pierwszy po wakacjach - poniedziałek, 9.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Tajemnicza kobieta ze zwiastuna zapowiadającego nowy sezon "M jak miłość" to Martyna Wysocka, lekarka, która spowoduje wypadek Marcina w lesie, tuż po ucieczce Chodakowskiego przed gangsterem Robertem (Kamil Drężek). Co prawda zaopiekuje się rannym Marcinem, ale właśnie wskutek wypadku Chodakowski straci pamięć, nie będzie wiedział kim jest, jak się nazywa i co się mu przydarzyło. Ponieważ Martyna w momencie wypadku będzie pijana, to zaoferuje nieznajomemu pomoc, zabierze go do swojego domu w Kampinosie i nie wezwie policji. Ani tuż po tragedii, ani później.

Co połączy Marcina i Martynę w 1809 odcinku "M jak miłość"?

Tak minie miesiąc, a Marcin i Martyna w 1809 odcinku "M jak miłość" powoli zaczną się do siebie zbliżać, połączy ich szczególna więź. Oboje głęboko doświadczeni przez los. Tylko z tą różnicą, że Chodakowski nie będzie w stanie przypomnieć sobie swojej przeszłości, a Wysocka desperacko będzie próbowała wymazać z pamięci bolesne chwile.

Podczas pobytu w domu Martyny cierpiący na amnezję Marcin w 1809 odcinku "M jak miłość" uświadomi sobie, że kobieta, która go ocaliła zmaga się z poważnym problemem, topi smutki w alkoholu, ucieka przed czymś, a dom na odludziu jest idealną kryjówką przed całym światem. Chodakowski zauważy kopertę adresowaną do Martyny z sądu pracy i spróbuje dowiedzieć się czegoś więcej.

Tak się zacznie "M jak miłość". Trzymający w napięciu zwiastun 1809 odcinka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Nawet nie otworzysz? Rozumiem, że już nie chcesz być lekarką... - Nie wiem, może nie chcę... - Ja bym nie chciał się wtrącać, ale wydawało mi się, że lubisz swoją pracę? - To się nie wtrącaj! Co cię to obchodzi?! - Obchodzi, bo tak się składa, że jesteś jedyną osobą, którą znam, więc obchodzi...

Martyna w 1809 odcinku "M jak miłość" nie będzie odbierała wezwań do sądu pracy, świadoma tego, że grożą jej surowe konsekwencje tego, że leczyła pacjentów pod wpływem alkoholu. Ale na tym etapie życia Martyny alkoholowy nałóg kompletnie nią zawładnie. Wysocka nie zdoła bowiem pozbierać się po śmierci męża.

- Bardzo mi ciebie brakuje. Mój kochany mężu... - powie do siebie Martyna, która w 1809 odcinku "M jak miłość" będzie przeglądała zdjęcia męża Jerzego Wysockiego w telefonie. Na jednym z ujęć będzie symboliczny grób Jerzego w górach. Rok wcześniej Jerzy zginął w Alpach podczas wspinaczki.

Zrozpaczona, pogrążona w nałogu Martyna w 1809 odcinku "M jak miłość" nie zauważy Marcina, który usłyszy, co mówi o zmarłym mężu.