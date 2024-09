M jak miłość, odcinek 1809: Marcin nie odzyska pamięci! Lekarka Martyna pozna powód amnezji - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość. To ona zastąpiła Adrianę Kalską u boku Mikołaja Roznerskiego! Kim jest Magdalena Turczeniewicz, która dołączyła do obsady i czołówki?

M jak miłość odcinek 1809, pierwszy po wakacjach - poniedziałek, 9.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Początek nowego sezonu "M jak miłość" w 1809 odcinku pod znakiem wstrząsających wydarzeń, które nakręcą akcję na wiele następnych tygodni. Wypadek Marcina, amnezja Chodakowskiego i tajemniczy dom na odludziu, w którym lekarka Martyna ukryje go przed cały światem. To sporo jak na rozpoczęcie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, ale scenarzyści zadbali o to, by to był mocny start w kolejny 25 sezon i by widzowie prześcigali się w domysłach, co wydarzy się dalej, co stanie się z Marcinem.

Dlaczego Martyna w 1809 odcinku "M jak miłość" nie zawiezie rannego w wypadku Marcina do szpitala?

Tuż po tym jak w 1809 odcinku "M jak miłość" pijana Martyna spowoduje wypadek Marcina w lesie, zorientuje się, że poszkodowany nieznajomy niczego nie pamięta, nie wie nawet jak się nazywa i kim jest. Ze strachu przed konsekwencjami swojego czynu lekarka zaopiekuje się Marcinem, weźmie go do swojego domu w środku lasu w Kampinosie. Nieświadoma tego, że ma do czynienia z porwanym Chodakowskim, którego będzie już szukała cała Polska.

W domu Martyny poszukiwany, zagubiony Marcin w 1809 odcinku "M jak miłość" spędzi ponad miesiąc. Nie odzyska pamięci, chociaż w nocnych koszmarach będą do niego wracały urywki wstrząsających obrazów z porwania i pobicia przez gangstera Roberta (Kamil Drężek).

Amnezja Marcina nie ustąpi, a mimo to Martyna w 1809 odcinku "M jak miłość" nie zabierze Marcina do szpitala. Dlaczego? Bo nie będzie wiedziała jak wytłumaczyć obecność w swoim domu nieznajomego mężczyzny, bez tożsamości, z obrażeniami głowy. Poza tym Marcin nie przestanie się bać, że to, co go spotkało, to efekty tego, jakie życie dawniej prowadził.

Uzależniona od alkoholu Martyna w 1809 odcinku "M jak miłość" nie pozbędzie się Marcina

Po miesiącu od zaginięcia Marcin w 1809 odcinku "M jak miłość" Martyna zwróci się do nieznajomego jego nowym imieniem "Janek" i to w taki sposób, jakby zamierzała się go już pozbyć ze swojego domu. Będzie miała przed nim sporo do ukrycia, zwłaszcza problem z alkoholem. Okaże się, że Martyna wpadła w uzależnienie po tragicznej śmierci męża Jerzego w górach.

- Ile to trwa? Miesiąc? - zapyta "Janka" lekarka, nalewając sobie kolejnego drinka - Słuchaj, jeżeli ty chcesz, żebym się stąd...

Dlaczego Marcin cierpi na amnezję? Zaskakujące wyniki badań i diagnoza Martyny

Nieoczekiwanie w 1809 odcinku "M jak miłość" Martyna wspomni o badaniach, jakie Marcin przeszedł w szpitalu niedługo po wypadku. Nie wiadomo jednak w jakim szpitalu i dlaczego tam nikt nie zapytał Chodakowskiego o tożsamość, dowód osobisty czy chociaż numer PESEL. Zdaniem Martyny przyczyną amnezji Marcina wcale nie będzie uraz głowy po wypadku.

- Badania nie wykazały żadnych anomalii. Od razu mówiłam, że to jest blokada psychiczna... A może byś się ze mną napił, co? Nawet nie wiesz jak to rozluźnia... Może by ci jakieś wspomnienia wróciły.. - zaproponuje Marcinowi, który w 1809 odcinku "M jak miłość" zorientuje się, że nałóg Martyny to tylko część jej smutnej historii.