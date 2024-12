M jak miłość

M jak miłość. Nowa kancelaria Budzyńskiego i Wernera! Szykują się wielkie zmiany u prawników - ZDJĘCIA

Budzyński (Krystian Wieczorek) wraz z załogą zmienią kancelarię w kolejnych odcinkach "M jak miłość"! Zaprzyjaźnionych prawników czekają wielkie zmiany, prawdopodobnie także wśród personelu... Ostatnio Andrzej bardziej skupiał się na życiu w siedlisku z Magdą (Anna Mucha), ale chyba czas na powrót do stolicy. To właśnie w Warszawie prawnik prowadzi sprawy, zresztą razem z przyjaciółmi, z którymi tworzy kancelarię. Co przyniesie zmiana biura? Zobacz ZDJĘCIA.