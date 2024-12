M jak miłość

M jak miłość. Nowy skład w kancelarii Budzyńskiego i Wernera! Zatrudnią byłą kryminalistkę Violę

Viola (Magdalena Waligórska) dołączy do ekipy kancelarii Budzyńskiego (Krystian Wieczorek)? Jedno zdjęcie na profilu "M jak miłość" na Instagramie daje do myślenia. Czyżby Werner (Jacek Kopczyński) z Andrzejem postanowili dać szansę przyjaciółce pani Oli (Ewa Kolasińska)?! Jak to możliwe, że zatrudniona w siedlisku kobieta nagle wyląduje pośród prawników w Warszawie? Kolejne odcinki "M jak miłość" przyniosą niezłe niespodzianki. Viola nie powiedziała ostatniego słowa.